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ET民調／六都市長就職滿月　鄭文燦74.9%居冠！黃偉哲墊底

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▲▼六都市長。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲六都市長。（圖／記者李帛窈 整理製表）

政治中心／綜合報導

六都市長就職至今已滿一個月，《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，六都市長中以桃園市長鄭文燦滿意度74.9%居冠，而台南市長黃偉哲的滿意度為43.9%，在六人當中敬陪末座。

《ETtoday新聞雲》於2019年1月30日至1月31日透過網路調查，進行「六都市長就職滿月施政滿意度調查」，共計完成8,530份有效樣本。調查結果發現，這一個月來，六都市長中，鄭文燦以74.9%的滿意度居冠。

其次為選前選後話題不間斷的高雄市長韓國瑜滿意度68.1%，為六都市長中的第二名；新北市長侯友宜以62.6%名列第三名；台中市長盧秀燕53.4%居於第四名，台北市長柯文哲則以52.2%緊追在後，而反觀黃偉哲的滿意度為43.9%，在六人當中墊底。

▲▼六都市長就職滿月施政滿意度

進一步針對表示滿意的網友，分析最感到滿意的施政項目為何？滿意度奪冠的鄭文燦及第五名的柯文哲，同樣以交通建設最獲市民肯定；名列第二的韓國瑜及第四名的盧秀燕，則同樣以經濟發展最受該市民好評；此外，第三名的侯友宜以治安維護最獲肯定；至於滿意度居末的黃偉哲以觀光休閒較獲好評。

▲▼六都市長最令人滿意的施政項目。

最後，詢問所有網友們認為各自居住的六都，市長未來應優先推動哪些項目的施政或改革？調查結果發現，「經濟發展」均為六都市長未來應該優先推動的施政；「交通建設」亦為六都居民所共同重視的項目；而「空氣污染」在台中市、台南市及高雄市皆分別名列前三需要優先推動的施政或改革，顯見台中市、台南市及高雄市的空氣污染問題，也受到市民的高度關注，值得這三都市長好好思考未來解決之道。

▲▼未來應優先推動的施政或改革。

▲▼六都市長未來應優先推動的施政或改革。

▲▼六都市長未來應優先推動的施政或改革。

▲▼六都市長未來應優先推動的施政或改革。

▲▼六都市長未來應優先推動的施政或改革。

▲▼六都市長未來應優先推動的施政或改革。

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關鍵字：鄭文燦,黃偉哲,柯文哲,韓國瑜,盧秀燕,韓國瑜

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