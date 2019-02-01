「全因要還人情」　他斷言韓國瑜不會選2020總統　

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜4、5月受邀至美國哈佛大學演講，備受關注，因為總統蔡英文、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫與台北市長柯文哲今年也要去美國。對此，經常上政論節目的雲林農民林佳新直言，韓國瑜不會選總統，因為要還柯文哲及前立法院長王金平的人情。

跟韓國瑜有深厚交情的林佳新認為，韓國瑜是重情重義的人，2018九合一選舉投票前夕，林佳新接到家人過世的噩耗，韓國瑜交待小舅子李明哲到林家協助喪儀，韓國瑜也親自致電慰問。

林佳新表示，自己只是小小農民，韓國瑜就把他當兄弟盡心盡力，何況是高雄市長選舉中，對選戰大力協助的王金平，因此，韓國瑜不會選2020總統，且對柯文哲都這麼有情有義了，議員選舉韓國瑜曾說不想去管台北就不去管台北，「這點他會還人家人情，這是他的特色」。

網友看完後紛紛留言，「佳新講話就是實在」、「真希望韓總變成韓總統﻿」、「我主張罷免韓市長，讓韓市長2020出來選總統！」

韓國瑜也證實4、5月將訪美，預定以《2018地方選舉對民主政治的影響》為題在哈佛大學發表演講。由於這個時間點適逢藍綠兩黨的總統黨內提名時程，外界也好奇韓國瑜是否為2020提早讓美方「面試」，問鼎總統大位。對此，韓國瑜受訪回應，「想太多！」，就是單純的對學生演講，順便宣慰僑胞，沒有安排與美方官員碰面。