「親一點本來就是對的」　吳敦義批蔡政府二分親美或親中

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時表示，兩岸同為炎黃子孫，「親一點，本來就是對的」，兩岸彼此往來可確保和平發展，但蔡政府將美中台關係二分為親美或親中，採取二分法是不對的；國民黨主張「和陸、友日、親美」，且與韓國、歐洲各國等建立友好關係。

吳敦義日前接受美國之音美國之音(VOA)專訪表示，中共總書記習近平的一國兩制與九二共識無關，這是習近平對未來的期待與追求的目標，但蔡政府故意將兩者連結，令人完全無法接受。

吳敦義強調，兩岸和平發展最重要的基礎是九二共識，國民黨的原則是「九二共識、一中各表」，兩岸各自治理，主權無法分割，但目前雙方沒共識，現階段不可能進行政治協商，片面主張一國兩制、統、獨，均會掀起兩岸波浪。

吳敦義認為，主張統或獨都沒問題，這只是對未來的選擇，是一個如何過好日子的選擇問題，但此時「統」的時機未成熟，而「獨」則是會造成嚴重的問題。

吳敦義指出，兩岸同為炎黃子孫，血濃於水，「親一點，本來就是對的」，兩岸彼此往來可確保和平發展，但蔡政府將美中台關係二分為親美或親中，採取二分法是不對的；國民黨的原則是「和陸、友日、親美」，且與韓國、歐洲各國等建立友好關係。