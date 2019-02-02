市長看到了！高雄飯店「一晚破萬」飆漲5.9倍　韓國瑜皺眉出手要查

▲市長看到了！韓國瑜皺眉出手要查高雄房價。（圖／東森新聞）



財經中心／高雄報導

春節10天連假開跑，高雄吹起「韓流」，爆出多間飯店過年時房價翻倍飆漲，最高竟達5.9倍，訂房網上平日4人房1600多元直接卡上萬元，業者紛紛澄清，房價原本是就是浮動價格，過年恢復原價，也搭配了贈品或抽獎。市長韓國瑜聽聞後，眉頭一皺指示會找消保官調查，更給市民一句話沉重建議。

人進得來，貨出得去，高雄發大財？韓國瑜上任後致力拚經濟，沒想到年節一到，被爆出鹽埕區「城市商旅－高雄真愛館」可住6人的高級客房3張雙人床房型，平日一晚4617元，到了7日初三竟狂飆4.3倍，要價1萬9950元；同區「翰品酒店高雄」的高級套房平日一晚4063元，初三也飆到1萬9411元，相當於4.7倍。

▲高雄飯店一位難求，過年期間漲幅相當高。（圖／翻攝booking訂房網）



▲業者澄清，房價本來就是浮動調整。（圖／東森新聞）



以訂房網Booking為例，設定2人入住、相同房型，搜尋7日及11日飯店，六合夜市附近的「奇億大飯店」4人房型，平日一晚1680元，初三直接漲5.9倍，飆到1萬元；幾乎訂價都超過1萬5000元，漲幅約2至4倍不等。消息一出引發熱議，網友酸爆「遊客當盤子」、「高雄變下一個墾丁嗎」、「盤子一直來，高雄發大財」。

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對此，城市商旅副總經理吳孟姿出面澄清，「房價都是依照市場的供需，在官網上會做不定時的限時限量來做浮動調價，房價會從訂價的二、五折，一直到全額都可能會出現。」解釋房價原本就是浮動價格，過年是恢復原價，但有配套的贈品。

漲幅最高的奇億大飯店櫃台指出，初二、初三都已經客滿，要到初四之後才有空房；發言人朱芳誼隨後也回應，並不是房價提到這麼高，「本來就是這個價錢，是因為競爭很激烈，所以才把價錢折扣做得很大！」

韓國瑜被問及此事，一聽房價飆漲眉頭隨即一皺，嚴肅地說「我去查看看，必要的時候請消保官了解、勸阻」，並再三強調、再三拜託高雄市民朋友，「我們即將面臨大量的觀光客進到高雄市來旅遊，一定要給外地的朋友高級的品質以及『合理的價格』，還有熱情的服務態度。」

觀光局長潘恆旭也在鏡頭前表示，將對業者進行「道德勸說」，保證春節到高雄遊玩，「不會被當肥羊宰。」