「從破銅爛鐵翻身要謝謝民進黨」！　蘇貞昌自爆與高鐵超深淵源

▲蘇貞昌今下午視察台灣高鐵行控中心春節疏運，自爆與高鐵超深淵源。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者曹悅華／台北報導

行政院長蘇貞昌今（30）下午在交通部長林佳龍陪同下視察台灣高鐵行控中心春節疏運，蘇在致詞時提到高鐵代表台灣的先進、高級跟便利，春節疏運期間負擔一定很重，希望高鐵公司多加油，並提到自己跟高鐵的淵源，同時強調高鐵能從破銅爛鐵翻身是因為民進黨的努力，「民眾要謝謝高鐵，高鐵要謝謝民進黨」。

蘇貞昌提到，高鐵代表台灣的先進、高級跟便利，也因為有高鐵讓國內外旅客有這麼好的交通，所以民眾要謝謝高鐵，而高鐵要謝謝民進黨，提到當年高鐵是被說成破銅爛鐵，還有人拒搭，而隨著執政黨民進黨的努力，才得以動工興建。

蘇貞昌說自己對於高鐵有很大感觸，他說高鐵通車時自己擔任行政院長，現在自己又回來了（當行政院長），所以非常知道高鐵規矩，通車這段期間最常搭，可以直接到左營站，回屏東家鄉很方便，所以是一個最能證明高鐵便利性和一日生活圈。

▲蘇貞昌說，當年高鐵被說是破銅爛鐵，要感謝執政黨民進黨的努力，才得以動工興建。（示意圖／記者賴文萱攝）

同時，蘇貞昌也講到，高鐵的規矩也非常清楚，他說自己當行政院長帶媽媽搭高鐵非常方便，但下台的第一天，馬上媽媽就被檢查證件，當擔任黨主席的時候搭高鐵還要驗自己身分證，沒帶就會被罰款，可見高鐵的管理非常嚴格，對乘客服務非常好。

最後，蘇貞昌說，因為有高鐵這樣的團隊，才有執行效力，提升台灣這樣的水準，這次春節疏運，高鐵營運尖峰時段負擔一定很重，拜託高鐵多加油，提到林佳龍也很期待高鐵骨幹運輸，讓國內外旅客看到高鐵樹立的文化後，更加喜歡台灣。

高鐵公司說明，今（108）年春節疏運期間共加開482班次列車（南下247班、北上235班），較平時班次增加約28％，總計12天提供2155班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求，提醒，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。