「欠錢不要欠過年」！產工轟台鐵9個月加班費沒給　局長給承諾　

▲對於台鐵產業工會的質疑，台鐵局長張政源今做出回應。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣鐵路產業工會今（30）召開記者會，對台鐵局提出4點訴求，痛批「改善安全不是穿背心，欠人欠料欠錢不是欠作秀」，希望可以早日把積欠上千員工9個月的加班費給還清，「欠錢不要欠過年」，對此台鐵局長張政源回應，該給的絕對會給，可能是發放的時間有落差才造成誤會，以後會盡可能在第一時間提供。

台鐵產工在記者會上提出以下4點訴求：

1.拒穿「我愛台鐵，安全第一」背心，台鐵局應補足人力、調查列車欠缺料件、改善採購系統與流程。

▲台鐵產工呼籲台鐵局不要欠錢（加班費）欠過年。（圖／記者湯興漢攝）

2.欠錢不要欠過年：台鐵局應補發105/12/23-106/9/30欠發的休息日加班費。

3.加薪不要說空話：台鐵局應盡速說明加薪內容與進度，才能留住人才、增加人力。

4.台鐵局應改善員工工作環境，促進職場健康

(1)提供員工能夠過濾柴油廢氣口罩，針對高雄地下化區段改善排氣

(2)改善員工休息室環境，發給每位員工一套床墊、棉被、蚊帳。

(3)開放員工通勤搭乘各級列車不劃座，縮短員工每天平均3小時通勤時間、預防過勞。

▲張政源說發放紅背心是為了向社會宣誓改革決心 。（圖／記者湯興漢攝）

對此，張政源在今陪同交通部長林佳龍視察樹林調車場前接受聯訪表示，對於外界頻頻討論的紅色背心，張說每件成本56塊，7000件花了41萬，這是像社會改革的決心，讓大眾對台鐵更有信心，「知道穿背心不能完全改善安全，但會藉由穿背心展現決心」。

另外，關於待遇不合理以及加班費問題，張政源說在先前總體檢會議中已經提案，行政院有答應成立改革小組，會針對同仁希望改善的地方逐案討論，交通部長林佳龍也有承諾全力協助，至於積欠加班費問題，他說該給員工的都會發，會再去了解是否是發放時間有落差才導致的誤會，以後會盡可能讓加班費跟獎金在第一時間提供。

最後，針對高雄鐵路地下化，張政源說一開始的確有很多廢棄，經由活塞效應會帶到車站，現在已經裝了抽風機、發了口罩給同仁，辦公室也裝了空氣清淨機，，他提到11月高雄市環保局去做空氣檢查，是合格的，昨（29）勞檢所去做檢查也是合格，請員工不用擔心，並強調「改善員工環境台鐵局責無旁貸」。