北高力拼開車6hrs到！　春節國道林佳龍打包票：不會太塞

▲交通部長林佳龍今視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／台北報導

今（30）上午，交通部長林佳龍在台鐵局長張政源的陪同下視察樹林調車場，希望可以了解春節疏運準備狀況，面對外界批評台鐵發放7000件紅背心是在作秀，林說他知道是台鐵是為了提振士氣以及提高辨識度，自己有提醒局長，備料跟妥善率的也要提升才行，另外就春節疏運部分北高是否可以6小時抵達，林打包票「不會太塞」，表示已經做好萬全準備。

林佳龍說，今天特別在春節連假前來到樹林調車場，一方面跟台鐵同仁慰問、發加菜金，一方面跟大家勉勵，希望一起把春節疏運工作做好，確保春節都很暢順，做到安全、品質和綠色的交通。

▲林佳龍說已經有提醒台鐵局長張政源備，發放紅背心之餘，備料跟妥善率的也要提升。（圖／記者湯興漢攝）

至於外界質疑台鐵局發7000件紅背心是作秀、假改革，林佳龍說他知道是台鐵是為了提振士氣以及提高辨識度，自己有提醒局長，備料跟妥善率的也要提升才行，另外他也提到，目前春節獎金行政院也正式批准，為同仁應得的酬勞，「台鐵做乘客的後盾，我（林佳龍）做台鐵的後盾」，承諾已和工會聯繫，會一起討論需要改善的方善。

面對民眾很好奇今年（108）春節年假交通部會怎麼因應，林佳龍坦承在空運方面壓力很大，出國跟返鄉桃園機場負擔會比較重，鐵公路同樣面臨調度壓力，重要的地方都會去巡視，一方面慰勞，一方面做檢視工作。

國道部分，林佳龍說只要按照目前規劃，應該不會大塞，目前有群組做整合，善用過去累積大數據來執行，可以快速排除事故跟做調節，會努力讓北高路程控制在6小時，北高路程一定比去（107）年好，呼籲國人在上路之前做好交通規劃，國道來講，今年除了高乘載管制、路肩的開放，還有幸福公路等規劃，讓交通更加順暢。