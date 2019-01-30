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初二南下塞爆！林佳龍Line群「巡邏」國道事故：交通維護是全民工作

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▲▼ 交通部長林佳龍視察高速公路交通控制中心 。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部長林佳龍今視察高速公路交通控制中心時提到，自己會藏身在某些Line群組裡，定期巡邏 。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／台北報導

春節連假倒數3天，可以說是交通部長林佳龍上任最大挑戰。林今（30）下午陪同行政院長蘇貞昌，視察高公局行控中心並發放加菜金。林佳龍致詞時提到，這次春節疏運運用大數據跟智慧運輸，透露「自己也藏身某些群組裡」，誓言20分鐘內把事故排除，同時呼籲國人選擇最適合自己的用路時間，交通的維護是全民的工作，真正的暢順要仰賴每位國人的協助。

林佳龍說，今年（108）春節疏運九天廉價大家都很重視，車流人流會非常大，行政院會也坐過專案報告，院長也有指示，九天廉價對交通部來說有好有壞，一方面可以分散，另一方面也要把疏導計畫更完整，運用了大數據跟智慧運輸，提早坐規劃，包含高乘載的時段，還有事故的排除，以及國道跟地方道路在交流道跟匝道管制車流，因此這次群組也要求跟地方政府跨單位建立Line群組，「自己也在裡面」，會「定期巡邏」，誓言20分鐘內把事故排除，已做好萬全準備，同時呼籲國人選擇最適合自己的用路時間，交通的維護是全民的工作，真正的暢順要仰賴每位國人的協助。

▲▼ 蘇貞昌視察高公局交通控制中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌和林佳龍聽取高公局春節疏運報告。（圖／記者湯興漢攝）

行政院長蘇貞昌則說，高公局內同仁非常辛苦，路就這麼一條，車子只會多、人只會多，怎麼樣利用過去經驗預判，用最高智慧，讓遊客跟國人安心、開心，是最重要的，希望讓今年過年，大家快快樂樂出門，平平安安回家。

高公局長趙興華表示，今年共有9天假期，初一到初五這幾天是最塞的，南下最高峰是初二，北上最高峰則是初三，南下「不能輕忽」，初三雙向車流量最大，今年管制作為包含匝道儀控、高乘載管制、0至5時免收費等應變。

趙興華說，今年西部國道首實施1到6點高乘載，匝道封閉今年則新增烏日，路間開放增加23個路段，連同去年新增18個共51個路段；橫向國道雖免費，但有鑒於出國旅客多，國2增加事故排除。

林佳龍上午視察樹林調車場時提到，只要按照目前規劃，應該不會大塞，目前有群組做整合，善用過去累積大數據來執行，可以快速排除事故跟做調節，會努力讓北高路程控制在6小時，北高路程一定比去（107）年好，呼籲國人在上路之前做好交通規劃，國道來講，今年除了高乘載管制、路肩的開放，還有幸福公路等規劃，讓交通更加順暢。

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