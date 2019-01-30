長大月入100K！航港局送育幼院童「隱藏版大禮」　價值更勝加菜金

▲航港局南部航務中心主任余建勳（右）致贈加菜金給育幼院院長揚子江牧師（中）。（圖／南部航務中心提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部航港局南部航務中心首次發起「寒冬送暖、歲末傳愛」關懷活動，29日由南部航務中心余建勳主任代表致贈給院童年節加菜金、蘋果、衣物等，將同仁暖暖滿滿的愛，傳達給每一位院童們，迎接新的一年，另外該中心也透露，希望可以培養院生對於航海工作的興趣，一旦訓練完成、考核通過，薪水最高可以拿到每個月10萬人，堪稱是隱藏版大禮。

余建勳表示，過幾天就是農曆新年了，財團法人高雄市私立基督教山地育幼院的孩子，因家庭因素無法與家人團聚過個好年，航港局每位同仁都有一顆溫暖的心，因此，在這歲末年終之際，發起愛心活動，希望讓需要幫助的弱勢院童感受到溫暖，更期盼拋磚引玉，讓更多人能共同參與。

▲南部航務中心與育幼院合影。（圖／南部航務中心提供）

南部航務中心說，當天小朋友非常高興，日後也會透過牧師表達關心，並藉由牧師鼓勵對海運有興趣的孩童日後投入航海工作，薪資水平非常優渥，光是乙級船員就有5萬元，一些職缺甚至可以來到每個月10萬元，若這些小孩有興趣，很樂意去協助。

高雄市私立基督教山地育幼院座落於高雄市六龜區，由楊煦牧師夫婦於1952年創辦，主要收容父母雙亡、家庭遭受重大變故或遭遺棄、受虐、流浪街頭及受保護管束等之孩童約60人左右，小學生佔30位左右，其中又以原住民籍占最多。