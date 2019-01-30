　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長大月入100K！航港局送育幼院童「隱藏版大禮」　價值更勝加菜金

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 航港局南部航務中心主任余建勳(右)致贈加菜金給育幼院院長揚子江牧師(中)。（圖／南部航務中心提供）

▲航港局南部航務中心主任余建勳（右）致贈加菜金給育幼院院長揚子江牧師（中）。（圖／南部航務中心提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部航港局南部航務中心首次發起「寒冬送暖、歲末傳愛」關懷活動，29日由南部航務中心余建勳主任代表致贈給院童年節加菜金、蘋果、衣物等，將同仁暖暖滿滿的愛，傳達給每一位院童們，迎接新的一年，另外該中心也透露，希望可以培養院生對於航海工作的興趣，一旦訓練完成、考核通過，薪水最高可以拿到每個月10萬人，堪稱是隱藏版大禮。

余建勳表示，過幾天就是農曆新年了，財團法人高雄市私立基督教山地育幼院的孩子，因家庭因素無法與家人團聚過個好年，航港局每位同仁都有一顆溫暖的心，因此，在這歲末年終之際，發起愛心活動，希望讓需要幫助的弱勢院童感受到溫暖，更期盼拋磚引玉，讓更多人能共同參與。

▲▼ 航港局南部航務中心主任余建勳(右)致贈加菜金給育幼院院長揚子江牧師(中)。（圖／南部航務中心提供）

▲南部航務中心與育幼院合影。（圖／南部航務中心提供）

南部航務中心說，當天小朋友非常高興，日後也會透過牧師表達關心，並藉由牧師鼓勵對海運有興趣的孩童日後投入航海工作，薪資水平非常優渥，光是乙級船員就有5萬元，一些職缺甚至可以來到每個月10萬元，若這些小孩有興趣，很樂意去協助。

高雄市私立基督教山地育幼院座落於高雄市六龜區，由楊煦牧師夫婦於1952年創辦，主要收容父母雙亡、家庭遭受重大變故或遭遺棄、受虐、流浪街頭及受保護管束等之孩童約60人左右，小學生佔30位左右，其中又以原住民籍占最多。

ET快訊
與陪酒妹玩「揉乳遊戲」16小時　臥底警：不揉會被懷疑
快訊／恰恰彭政閔宣布退休　「球季結束後卸下球員身分」

關鍵字：育幼院,航港局,南部航務中心,船員,寒冬送暖,高雄

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北高力拼開車6hrs到！　春節國道林佳龍打包票：不會太塞

「欠錢不要欠過年」！產工轟台鐵9個月加班費沒給　局長給承諾　

行政院拍板！台鐵春節每天再發「1千5出勤獎金」　員工曝真實心聲

暖冬補助倒數！黑心飯店「發票多打300」想A錢　萬人暴怒：被當提款機

影／台鐵速購「7千件俗背心」印滿超諷刺8字　產工：春節穿了就安全？

團客攜肉旅行社「連坐罰15萬」...業者譙翻！　觀光局：政策不會變

搶票預備！228連假高鐵「加開177班次」　1/31凌晨0時開賣

美哭！「精選3間」台鐵老屋變身質感咖啡廳　抬頭就能看火車好嗨

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

剩5天瘋搶暖冬補助！　觀光局曝「驚人效益」打臉民眾對國旅冷感

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

「從容地為自己善終」　宜縣消保官3代同堂簽署預立醫囑

長大月入100K！航港局送育幼院童「隱藏版大禮」　價值更勝加菜金

幫忙包食材！她手繪示意圖指導　回家見一條「紅點肥雞母蟲」嚇歪：水瓶媽...

全台有感！東部外海規模5.7震　氣象局曝原因「一周內可能再震」

大讚農民真正接地氣　蘇貞昌嘆「做行政院長沒比較輕鬆」

快訊／全台左右搖！13：21花蓮外海規模5.7地震　最大震度4級

茹絲葵、教父2選1！他2訴求解答「想打卡選OO」　神推這間：記得直接單點

eBay賣金縷玉衣出售46萬台幣　網友：欺負老外不會上淘寶嗎

陸國台辦稱非洲豬瘟「沒流行蔓延」　陳吉仲：請第一時間公布資訊

編舞家張婷婷「舞台當3D畫布」...停在45歲　學生淚：到天空飛吧

國台辦稱張小月「女士」　海基會：希望是友好的表現

行政院認證！「全台最好吃肉圓」就在屏東　蘇貞昌：不服來戰

中職／洲際主場最後一週為恰恰引退週　彭政閔929引退

國際DNS服務商2/1進行測試　約9%使用者連線受影響

女童4歲時罹癌17次化療　背上傷疤「被嫌可怕」她啜泣問媽媽

Gino重要部位遭誤擊　媽媽探班心驚：你還要傳宗接代

金豬年星座命盤大解密　這兩星座今年財運最旺

柯文哲挑戰2020？李明賢：市民怒火會燒掉總統路

「從容地為自己善終」　宜縣消保官3代同堂簽署預立醫囑

iPhone真的要降價了！美元上漲成本蘋果自己扛

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

生活熱門新聞

27年沒離開193線　拖鞋教師..

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽..

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆..

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

他戴耳機快走猛排氣　轉頭一看超..

快訊／13：21地牛翻身　最大..

工地裝修到一半！老闆偷塞5萬年..

漢人「食人肉」、「熬番膏」　課..

台灣編舞家張婷婷逝世　享年45..

小媽媽不知生父是誰　爽領2份生..

扇子out！狂新娘出嫁丟冷氣　..

月租80萬元！台北首家金礦咖啡..

早餐店夫妻必吵！網曝真相：不會..

更多熱門

相關新聞

直播／不整頓陳菊官僚　韓國瑜被警告「小心變馬英九第二」

館長陳之漢近日在直播中怒控，舉辦健力賽卻被高雄市體育處刁難，體育處對此回應，表示館長沒有親自或委託的方式接洽辦理健力賽意願，以及選手選拔事項，且依體育署規定全國性賽事須由內政部立案，經中華奧會成承認的體協舉辦。不過，館長29日晚間與新北市長侯友宜直播時，已鄭重向高雄市長韓國瑜致歉，表示這一切都是誤會。《雲端最前線》30日邀請作家苦苓、資深媒體人羅友志、資深媒體人粘嫦鈺、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討相關議題。

高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

單親爸護女　8刀刺死運將判6年半

猥褻4女童　男大生3年前英文系退學

韓國瑜不住官邸！名嘴爆陳菊電費12萬

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面