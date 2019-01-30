行政院拍板！台鐵春節每天再發「1千5出勤獎金」　員工曝真實心聲

▲台鐵局長張政源29日晚間發臉書宣布，春節疏運期間出勤的同仁將發放出勤獎金。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

台鐵局長張政源29日晚間發臉書表示，感謝行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍爭取台鐵春節疏運出勤獎金，今（108）年春節2月2日至2月，實際執行春運任務之出勤員工1日定額發給新台幣1500元，最高以出勤4日為限，對此台鐵員工也發表了意見，皆認為現階段「先求有再求好」，不過還是希望可以達到預期的2000元標準。

▲從行政院發函交通部提到，台鐵局員工請准予核發108年度春節疏運出勤獎金一案。（圖／翻攝自粉絲專頁源來如此-臺鐵張政源局長）

從行政院發函交通部提到，台鐵局員工請准予核發108年度春節疏運出勤獎金一案，照合復事項辦理，核復事項包含以下3點：

1.發給時間及對象：春節假期期間（108年2月2日至同年2月10日）實際執行疏運任務之出勤員工。

2.發給基準：出勤員工每出勤1日發給定額新台幣（以下同）1500元，最高以出勤4日方給定額6000元為限。

3.本案所需經費於台鐵局108年度用人費用項下「其他獎金」覈實支應。

對此，鐵路工會文宣組組長同是資深司機元吳長智表示，一年只有365天，春節只有這幾天，只給1500元是過於少了一點，希望可以達到先前要求的2000元基準，或是至少誤餐費不要跟獎金合併，也就是維持午餐（12點）、晚餐（18點）正在上班的人，每餐可以多領到80元補助，不過他也說現在就是秉持著共體時艱的想法，還算可以接受。

一位在台鐵局擔任二線職位的同仁則表示，提供獎金的確會有激勵的作用，雖然說同樣抱持著「先求有再求好」想法，但他說，如果可以選擇的話，寧願不要拿這筆錢，回去多陪家人，希望台鐵局可以提高獎金水準，相信會有更多人願意出來上班跟支援。