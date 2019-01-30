大讚農民真正接地氣　蘇貞昌嘆「做行政院長沒比較輕鬆」

▲ 蘇貞昌讚農民才是真正接地氣的人。（圖／記者周書羽攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（30日）舉行「第31屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，行政院院長蘇貞昌到場致詞表示，農民是真正最接地氣的人，做每一行業都辛苦，笑說自己做行政院長沒有比較輕鬆，被嫌的比稱讚的多。

蘇貞昌今天和農委會主委陳吉仲一起出席頒獎典禮，由陳吉仲頒發十大神農獎當選人證書、匾額及獎金20萬元，另外，還有來自各縣市的12位模範農民也獲頒當選證書、獎金10萬元。

▲▼ 蘇貞昌和陳吉仲出席第31屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮 。（圖／記者周書羽攝）

蘇貞昌說，沒有農民就沒有東西吃，農民是真正的踏在土裡面，認真的做事，是全台灣真正最接地氣的一群人，有的人會說做工的人說做工的沒出息，做農的人說做農的吃土，但其實行行都辛苦，像做行政院長也沒有比較輕鬆，拿筆沒有比拿鋤頭輕，自己也是搞一整天，做農還有被稱讚、被感謝，但做行政院長被嫌的比稱讚多。

今年十大神農獎，最年長者是來自屏東縣，70歲的邱順天獨創全室飼養環境，降低禽流感發生機率。最年輕是來自台中36歲的廖秉鋐，為了行銷台灣文心蘭國際市場，設計符合輸出紐西蘭、澳洲防檢疫規範的包裝場動線。

▲陳吉仲表示，十大神農獎得來不易，從生產到通路，每一位都是農業典範。（圖／記者許展溢攝）

另外，包括有機蔬菜的「吳文岳、李家豐」、養蜂的「鄭金崑」及茶葉的「林耀精」和茶油的「黃捷纓」，都通過多種優良農產品及安全認證，也提攜其他從農者，並結合在地農村或產銷班，帶動農村周邊產值，還有「鄧進得」的桂丁雞、「謝明樹」的紅龍果、「侯兆百」的毛豆都外銷日本、美國或南向國家，以上這些成果都值得政府及農民借鏡。

陳吉仲表示，十大神農獎得來不易，從生產到通路，甚至是最後國外市場，每一位都是農業典範，這次青農，其中45歲以下的就有10位，非常鼓勵青年投入農業生產行列，尤其青年的創意，創造了無限的希望與驚奇，是農業轉型發展的舵手。