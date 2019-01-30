林佳龍喊公開春節客運「10休1」名單　49家業者喊卡維持7休1！

▲春節客運業十休一喊卡，49家業者維持七休一排班。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假長達9天，原本因應連假排班需求，勞動部放寬客運業7休1規定，駕駛最多可10休1，也就是工作9天需休息1天。但交通部長林佳龍日前喊話，要公開用10休1方案的業者名單，保障消費者權益，目前公路總局調查後，全台49家公路客運業者全要以勞基法原規範7休1排班。

勞動部先前首次公告汽車客運業為勞動基準法第36條第4項指定行業，客運業者經所屬企業工會同意後得將例假由7休1調整為10休1（工作9天必須休息1天）。不過林佳龍公開指出，重視駕駛勞動權益，就是重視道路安全，理解客運要提高疏運量，排班需要彈性，但安全不容打折，他不贊成讓司機長時間駕駛，並要求公開採用「10休1」鬆綁方案的業者資訊，保障消費者知與選擇的權利。

▲林佳龍公開指出不贊成客運業放寬七休一，要求公開採用「10休1」鬆綁方案的業者。（圖／記者湯興漢攝）

對此，公路總局今表示，目前轄管49家公路客運業者全數呼應部長的期盼，以勞動基準法原規範之7休1排班，公路總局強調各客運公司安排駕駛勤務時掌握各駕駛員身心健康狀況，合理安排班表，並督促所有客運業者確實遵守相關工時規定。

在春節期間行車工時監督方面，公路總局將依事前、事中、事後分3個階段督導，事前除完成整備工作，並要求業者先提報駕駛人出勤表，每日下午5時再提報次日更新之出勤表。

▲公路總局將查核當班駕駛人工時、休時，確保春節連假疏運安全。（圖／記者李毓康攝）

事中會透過公路客運動態資訊系統查核當班之駕駛人工時、休息時數是否符合規定、動態系統也會針對國道客運路線每位駕駛員單日最高駕車時數10小時屆滿前之第9小時自動發出告警，通知業者、監理人員注意工時將屆滿而預作因應。

同時假期中也透過分布各地之聯稽路檢人員實地查核，查有問題立即處理改善並註記。事後在疏運期間，動態系統查核出勤及行車有異常情形、或經聯稽路檢註記之業者，公路總局也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。