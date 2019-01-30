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行政院認證「全台最好吃肉圓」在屏東　蘇貞昌：不服來戰

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▲▼行政院長蘇貞昌推薦「全台最好吃肉圓」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專影片）

▲行政院長蘇貞昌推薦「全台最好吃肉圓」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專影片，以下皆同）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌30日在午餐時間於臉書粉絲專頁上貼出「全台最好吃的肉圓」，抵達自己擔任屏東縣長期間，最愛光顧的「屏東黃家肉圓」店，希望大家不只是守護滷肉飯，也要一起守護巷仔口那家的味道，還在文末強調「這家最讚」、「不服來戰」。

位在中正路上的「屏東黃家肉圓」，是屏東市相當知名的肉圓老店，還有一個外號，叫作「縣長肉圓」，原因是蘇貞昌擔任屏東縣長期間，最愛光顧此家肉圓店，所以店內牆壁上還貼著許多老舊報紙，滿滿都是蘇貞昌到訪此地用餐的新聞。

▲▼行政院長蘇貞昌推薦「全台最好吃肉圓」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專影片）

蘇貞昌30日貼出再次光顧此店的影片，只見他的發言人、4位隨扈都在大口品嘗肉圓，而他也大方發給店家紅包，雙方互動十分融洽。蘇貞昌在臉書上表示，要跟大家介紹全台最好吃的肉圓，29日回屏東主持熱帶農業博覽會的開幕、視察台灣燈會的交通動線與接駁措施，順道向從小到大的鄰居、同學說聲新年恭喜。

▲▼行政院長蘇貞昌推薦「全台最好吃肉圓」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專影片）

蘇貞昌說，「我家巷仔口那家」是所有國人同胞的共同記憶、也是台灣美食的瑰寶。防堵非洲豬瘟，不只是守護滷肉飯，大家也要一起守護巷仔口那家的味道。並在文末公開店家地址，強調「#這家最讚」、「#不服來戰」。還在留言處幽默地稱「各位國人同胞，第二名還有名額，快來戰。」

網友們也開始戰起「哪家肉圓店最好吃」，紛紛表示「院長抱歉，唯獨這件事無法支持你，屏東肉圓最讚的是北市場李家」、「屏東肉圓是肉角，不是碎肉，好吃」、「肉圓就是蒸的好吃，我台南人，不服來戰」、「什麼屏東市肉圓！東港肉圓最好吃」、「不，是台中清水衛生所前面那家坐小板凳的。都是一整塊肉，不是彰化的絞肉，才是公認的好吃。問龍龍就知道！」、「高雄中正市場的蒸肉圓最好吃啦」。

●屏東黃家肉圓
營業時間：06:30-14:30
電話：08-737-5325
地址：屏東縣屏東市中正路172號

▲▼行政院長蘇貞昌推薦「全台最好吃肉圓」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專影片）

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關鍵字：行政院,蘇貞昌,肉圓,黃家肉圓,縣長肉圓

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