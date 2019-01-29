2019傳藝燈籠節　30萬大獎讓你抱回家

▲▼宜蘭傳藝園區2019傳藝燈籠節有「三大必來」與「三大優惠」，其中初4到初6的乞龜賽金豬比賽，連續最多聖筊者就可以把大獎30萬元抱回家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

過年期間，到有年味的宜蘭傳藝園區是不錯選擇！2019傳藝燈籠節有「三大必來」與「三大優惠」，新春遊傳藝全攻略搶先報您知！初4到初6的乞龜賽金豬比賽，連續最多聖筊者就可以把大獎30萬元抱回家。

另，初1至初6每天晚上都有唐美雲歌仔戲團帶來精彩夜秀「樊江關之歡喜冤家」，機會難得千萬別錯過。初1和初2宜蘭縣民回娘家，憑戶籍在宜蘭的身分證可獨享全天免費入園的優惠。

傳藝表示，2019傳藝燈籠節 三大必來全攻略必來看－鬧熱滾滾，夜秀不用買票進國家劇院，只要來宜蘭傳藝園區就能欣賞到唐美雲歌仔戲團帶來難得一見的野台戲表演！初1到初6每天18時45分，唐美雲歌仔戲團在傳藝文昌祠廟埕廣場演出熱鬧精彩的「樊江關之歡喜冤家」，千萬不要錯過！

▲▼2019傳藝燈籠節的必來看－鬧熱滾滾，夜秀不用買票進國家劇院，能欣賞到唐美雲歌仔戲團帶來難得一見的野台戲表演！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

必來拍－金光閃閃裝置＋百豬迷宮，夜遊傳藝亮起來！文昌街與臨水街全新完成「打鐵舖」、「提燈看戲」古早味壁畫，還有金光閃閃霓虹燈，「敖讀冊」、「呷飽沒」讓您酷炫5連拍！

必來玩－財源滾滾活動，過年走春就來宜蘭傳藝園區試手氣，持乞龜限定版紅包袋或現場購買開運肥皂（內附免費博杯券），即可參加文昌祠的博杯比賽，從初4戰到初6，連續最多聖杯的幸運兒，就能把現金30萬的大獎帶回家。

新春來傳藝的三大優惠報包括：初1到初6，下午4點過後遊客提燈籠來，即可免費入園。初1到初6，下午4點過後百元星光票優惠入園。初1、初2宜蘭縣民回娘家獨享優惠，戶籍地在宜蘭者憑身分證免費入園。

傳藝指出，宜蘭傳藝園區2月4日（除夕）休園1天，2月5日（初1）至2月10日（初6）延長夜間營運，營業時間為9時至20時。更多活動訊息歡迎到宜蘭傳藝園區官網或FB粉絲頁查詢。（http://www.px-sunmake.org.tw）