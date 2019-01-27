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中道中學邀寫作名師林明進　全縣國中生備戰會考

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▲▼宜蘭私立中道中學，27日邀請享譽全國的寫作名師林明進（上圖左），蒞校指導國3學生備戰國中教育會考，共吸引了近百國3學生爭睹名師風采，學生們也覺得對會考的寫作更有信心了！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭私立中道中學，27日邀請享譽全國的寫作名師林明進（上圖左），蒞校指導國3學生備戰國中教育會考，共吸引了近百國3學生爭睹名師風采，學生們也覺得對會考的寫作更有信心了！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭私立中道中學27日邀請享譽全國的寫作名師林明進，蒞校指導國3學生備戰國中教育會考，由於機會難得，中道中學也開放縣內各國中學生報名參加，共吸引了近百人爭睹名師風采，林老師也在談笑之中帶領同學們同遊寫作天地。

▲▼宜蘭私立中道中學，27日邀請享譽全國的寫作名師林明進（上圖左），蒞校指導國3學生備戰國中教育會考，共吸引了近百國3學生爭睹名師風采，學生們也覺得對會考的寫作更有信心了！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

中道中學表示，寫作名師林明進是宜蘭三星人，從事國文教學30餘年，去年甫從台北市建國中學退休，由於對寫作有極深的體悟，因此曾出版《笨作文：國中實戰篇》、《創意與整合的寫作》、《理解與分析的寫作》等寫作指南。

由於林明進著作對國高中生極為實用，成為許多學生與教師的珍藏，因此當中道中學邀請林明進蒞校指導的消息傳出後，便接到許多詢問報名的電話，也特地加開1場次嘉惠全縣各校的學生。

中道中學校長李偉敬表示：「託本校副校長常月如早年與林明進同為建中國文老師之福，我們很榮幸能夠邀請林老師蒞校為國3同學在寫作上指點迷津。寫作在國中教育會考是獨立計分的項目，但多數同學們對寫作科目仍覺得難以準備與掌握；雖然中道國中已經將寫作列為正式課程，但作文這門學問各方名家的經驗與技巧皆不同，多看多聽多學習對學生肯定有幫助。」

林明進老師以「培養自然而然的寫作能力」為主題，以幽默風趣的口吻讓同學們頻頻點頭稱是，全場笑聲不斷毫無冷場。林明進開場便說，所謂「自然」就是「本因如此」，因此寫作本來就應該發生在日常生活當中，日常生活中的觀察都可以成為寫作素材」。

林明進也認為寫文章應該要「自在」，不但文字的運用要能自由揮灑，更應該要求「自己也在文章當展中」，也就是要有自己的觀點與想法，若是每位學生都寫出相似的文章結構與引例，就不是「自在」的文章。

27日許多國3學生即使在寒假、在週日、在寒風中仍堅持前來聽講，甚至有多位家長也親臨旁聽。課程結束後，同學們滿載而歸，一位來自國華國中的同學說：「真是醍醐灌頂的一堂課，寒假中最有收穫的就是今天了！感謝中道中學無私分享這一場講座，我現在對會考的寫作更有信心了！」

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關鍵字：宜蘭,中道中學,林明進

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