賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

▲宜蘭簡姓躲盤查，駕賓士闖紅燈，撞女騎士與號誌桿，及2部停放超商騎樓重機車後才停下（下圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭簡姓毒蟲27日清晨3時許將賓士車臨停宜蘭市泰山路、嵐峰路3段路口機慢車道上，巡邏警員上前盤查，簡男心虛欲規避盤查，加速往前連闖2紅燈，並撞倒無辜女騎士，簡男再逃逸時也撞斷1支號誌桿與2部停放超商騎樓重機車才停下。

簡男（毒品前科）連環撞後，雖無酒駕但被採尿送驗，釐清是否有毒駕，另因也傷及無辜騎機車林姓婦人，也依過失傷害罪嫌送辦，而林婦受傷送陽大附醫診治，目前無生命危險。有關簡男闖紅燈部分，警依道路交通管理處罰條例開2張罰單。

警方調查，27日凌晨3時30分許，宜蘭警分局民族派出所警員騎乘警用機車進行例行巡邏勤務，行經宜蘭市泰山路與嵐峰路三段路口時，發現1輛部黑色賓士車竟臨停在往員山方向的車道上，行跡可疑，原本懷疑是疲勞駕駛，但上前盤查時，44歲簡姓男子竟加速逃逸，連續闖紅燈。



簡男逃逸時，行經宜蘭市員山路1段與金山西路口紅燈時，先撞上行駛金山西路由西往東由50歲林姓婦人所騎機車，林婦當場倒地，而機車是噴飛到附近檳榔攤前。簡男接著撞斷該路口號誌燈桿及2部停放超商騎樓機車才停下，簡男下車要逃跑時還摔了一跤。

簡男供稱因無照怕被攔查才加速逃逸。而警方經查，簡男有多項毒品前科，肇事時酒測值零。但經搜索車上未發現可疑物品，卻有1殘渣袋，警方已送驗，同時採尿送驗，釐清是否有毒駕。