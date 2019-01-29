蘭陽戲劇團1180萬預算遭刪　林姿妙：自助也要人助

▲蘭陽戲劇團要存續（如圖），宜蘭縣長林姿妙認為劇團要自助與人助。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘭陽戲劇團1180萬預算被刪，雖獲得文化部200萬元補，但宜蘭縣長林姿妙認為，蘭陽戲劇團要永續發展「自助也要人助」，將擇期與劇團討論未來走向。

宜蘭的員山鄉是歌仔戲發源地，前縣長游錫堃在1992年時成立蘭陽戲劇團，成為全台第1個公立歌仔戲團，目前，該團現有20名團員；不過，2018年宜蘭縣議會在2讀會時，將縣府補助劇團的1180萬預算全數刪除，劇團面臨斷炊甚至解散命運，引起文化界譁然。

宜縣府力爭該預算，但在宜蘭縣議會3讀會未能起死回生，僅通過在2讀會被保留的蘭陽戲劇團戲曲發展基金預算，本預算只能在5月份提追加預算，若依照基金預算，只夠蘭陽戲劇團活到2019年6月。為求保留劇團，宜蘭文化局向文化部爭取經費，獲得中央200萬元補助，暫解燃眉之急，但200萬元經費對劇團運作仍有缺口。

有關劇團錢的問題，宜蘭縣長林姿妙29日在縣務會議上坦言，把文化留住是縣府的責任，不過劇團也要為自己打拚，不能「為了喝牛奶而養一條牛」。因此，裁示，縣府會極力幫助劇團運作，但他們也要「自助人助」，爭取更多演出機會及管道，另近日會邀集劇團成員討論理念、想法，讓歌仔戲文化能永續發展。