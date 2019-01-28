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快訊／宜蘭礁溪暗夜惡火！鄰門外狂叫沒回應　失智老屋主宣告不治

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▲▼宜蘭礁溪鄉玉龍路二段180號住宅，發生28日晚間遭惡火，警消搶救出無生命跡象的86歲李姓老屋主（上圖），CPR急救並送醫，李姓老屋主仍宣告不治。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲宜蘭礁溪鄉玉龍路二段住宅，發生28日晚間遭惡火，警消搶救出無生命跡象的86歲李姓老屋主（上圖），CPR急救並送醫，李姓老屋主仍宣告不治。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪傳惡火，28日19時32時分獲報，礁溪鄉玉龍路二段發生住宅火警有1名，警消火速灌救，並搶救出患有重聽且有失智的86歲李姓老屋主，人雖救出但已無生命跡象，李姓屋主被緊急送往醫院搶救，經搶救後仍宣告不治，令在外聞訊趕回家人悲傷萬分。

警方調查，宜蘭礁溪鄉玉龍路二段180號住宅火警，在28日20時08分許撲滅。火場中，客廳燒毀最嚴重，初判起火點是在客廳，至於起火原因，仍需警消調查釐清。

當警消趕扺火場時，濃煙與火舌竄出，但住宅的鐵捲門及白鐵門均鎖住，經佈水線滅火，及破門進入屋內搜索，最後，在儲藏室內發現86歲李姓老屋主倒在裡頭，搶救出時已無生命徵象，火速將他送往陽大醫院搶救。

發生火警的住宅，屋內有3房，共5人居住，案發時屋內其餘4人均外出，僅留李姓老屋主在屋內。

報案的鄰居向警方表示，火警發生時，是有聽到一聲「砰」巨響，隨後房子悶燒，火舌竄出，報警後隨後衝出門，到李姓老翁屋外叫人，但因李姓屋主患有重聽且有失智情形，叫都沒回應。

▲▼宜蘭礁溪鄉玉龍路二段180號住宅，發生28日晚間遭惡火，警消搶救出無生命跡象的86歲李姓老屋主（上圖），CPR急救並送醫，李姓老屋主仍宣告不治。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲▼宜蘭礁溪鄉玉龍路二段180號住宅，發生28日晚間遭惡火，警消搶救出無生命跡象的86歲李姓老屋主（上圖），CPR急救並送醫，李姓老屋主仍宣告不治。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲▼宜蘭礁溪鄉玉龍路二段180號住宅，發生28日晚間遭惡火，警消搶救出無生命跡象的86歲李姓老屋主（上圖），CPR急救並送醫，李姓老屋主仍宣告不治。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

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關鍵字：宜蘭,火警

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