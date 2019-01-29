花大錢買輻射！市售桌上型喇叭3成不符規定　「它」違規最嚴重

▲消基會今公布市售桌上型喇叭有3成不符規定。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

隨著科技發展，3C產品已成為現代生活中必需的配備，消基會今（29）公布與經濟部標準檢驗局攜手合作「市售桌上型喇叭」抽檢結果，隨機購樣20件商品中，有3成不符合規定，其中又以「ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」違規情節最為嚴重，價格不斐又有輻射風險，民眾購買前務必睜大眼睛。

標檢局第三組代理組長王俊超說明，檢測結果發現「品質項目」之「輻射干擾試驗」項’’目計1件不符合、「重要零組件比對」計5件不符合，「商品檢驗標識」計3件不符合及「中文標示」計1件不符合，其中以ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭最為嚴重，在輻射干擾試驗、重要零組件比對，以及商品檢驗標示和中文標示，全都不符合規定，售價竟還要1299元，依《商品檢驗法》若業者無限期改善，可處25到250萬罰鍰。

▲建議民眾在購買前選擇有貼附「商品檢驗標識」之商品。（圖／記者曹悅華攝）

在「重要零組件比對」部分，王俊超說則有5件不符合，包含「RONEVER-多媒體桌上型喇叭」、「LINQUAN-LED夜光藍芽喇叭」、「E-books-D4二件式微型劇院多媒體喇叭」、「ELEPHANT-迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」、「Microlab-書架式2.0聲道二音路多媒體音箱」，同樣可依《商品檢驗法》若業者無限期改善，可處25到250萬罰鍰。

消基會董事長雷立芬補充，有消費者表示他在網路上花費4550元購買一個知名品牌的喇叭，收到商品後卻發現是山寨品欲要求退款，才發現網頁上並無標明退貨方式且也無法與賣家直接聯繫，進而向本會申訴，因此呼籲民眾，應購買有貼附「商品檢驗標識」之商品，選購時應檢視廠商名稱、地址及型號等各項標示是否清楚，並檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或產品使用方法、注意事項等標示，才是保障自己的好方法。