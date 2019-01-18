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8歲童被折疊桌夾死…「每次業者都反彈」標檢局硬起來：半年內列檢驗

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記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣一名8歲陳姓女童17日下午4時許，趁母親在午睡時在家中儲藏室玩耍，意外被折疊桌夾胸失去呼吸心跳，5歲弟弟察覺情況不對立刻跑去告訴家人，但女童送醫後仍宣告不治。對此，經濟部標檢局就表示，目前對折疊桌椅已訂有嚴格標準，如今又傳人命意外，最快半年內就會列為應施檢驗商品。

根據蘋果報導，標檢局表示，其實過去就曾經多次討論把摺疊桌椅列入檢驗，但卻引發業者反彈，認為摺疊桌椅利潤本就低，若列入檢驗、增加安全設計成本，「根本就不用賣了」痛批標檢局管太多；但如今又有女童發生意外，要求業者改善的理由充分，因此最快半年內就會列為施檢商品，業者也無理由再反彈。

▲▼嘉義8歲女童遭折疊桌夾胸身亡。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲嘉義一名8歲女童在玩耍時，意外被折疊桌夾胸失去呼吸心跳，最後送醫仍宣告不治。（圖／記者翁聖勳翻攝）

消基會董事長雷立芬也出面指稱，折疊桌經常有意外發生，標檢局應該要高度重視，盡快去制訂一套國家標準，並將之列為應施檢項目；折疊桌的業者也應該加註警語，提醒家長去注意相關的風險，如果因為折疊桌不夠安全，導致有兒童發生意外死亡，廠商也應該要負起相關賠償責任。

嘉義縣消防局表示，他們17日下午接獲報案說，有一名女童受傷沒有生命跡象，消防人員到場發現，女童被折疊桌夾胸並臉色發黑，立刻將她送往大林慈濟醫院搶救，但醫生急救後仍在下午5點多宣告死亡；母親難相信女兒驟世，崩潰請醫師再救救看，「她沒有死」。

▲▼嘉義8歲女童遭折疊桌夾胸身亡。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲員警抵達醫院了解狀況。（圖／記者翁聖勳翻攝）

警方調查後初步判定，女童是在玩耍時遭折疊桌夾死，因為以前也曾經發生過類似，方型折疊桌夾童致死的意外事故，但確切的詳細死因仍要進一步相驗；嘉義社會局目前已派員評估家庭狀況，提供喪葬、悲傷輔導等相關幫助。至於目擊姊姊過世的弟弟，也將給予評估及後續心理輔導。

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關鍵字：嘉義,折疊桌,消基會,標檢局

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