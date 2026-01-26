　
北極寒潮爆發！　鄭明典示警冷空氣外流

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來有2波冷空氣影響台灣。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

強烈冬季風暴壟罩美國中西部與東岸地區，前氣象局長鄭明典分析「北極振盪指數」的訊號，趨勢上顯示有一波顯著的負北極振盪，也就是「北極寒潮爆發」，因此美國正在發生強烈冬季風暴，不過還有兩個冷空氣外流路徑，其一是由北亞的西伯利亞南下。

美40州宣布緊急狀態　冷空氣三路外流

美國從德州延伸到新英格蘭地區約40州，波士頓、芝加哥、紐約和華盛頓特區都面臨暴風雪與持續低溫，已有24州宣布進入緊急狀態。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲北極寒潮爆發，冷空氣外流到中緯度地區。（圖／中央氣象署）

鄭明典分析北極振盪指數後端系集預報的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的「負北極振盪」，表示有明顯的暖空氣入侵北極圈，而北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴。

說明這樣的現象時會提到負北極振盪，或是北極寒潮爆發，鄭明典說，冷空氣外流路徑另一個是在歐洲，變動範圍較大，最後第三個路徑就是由西伯利亞南下。他認為，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但是一個指數能表達的資訊還是很有限，為此他提醒注意北極冷空氣流向。

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

全世界在2019年因新冠疫情（COVID-19）陷入前所未有的黑暗期，至今仍是不少人心中的陰影。美衛生與公共服務部近日稱，新冠疫情初期，中國有瞞報資訊等情況，且拒絕向世衛組織提供早期感染者基因序列。中國外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上，對此強烈批評此言論是在抹黑中國。

開嗆川普！委國代理總統：受夠美國指令

開嗆川普！委國代理總統：受夠美國指令

李政厚入境遭滯後首發聲

李政厚入境遭滯後首發聲

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

