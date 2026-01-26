北極寒潮爆發！　鄭明典示警冷空氣外流

▲未來有2波冷空氣影響台灣。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

強烈冬季風暴壟罩美國中西部與東岸地區，前氣象局長鄭明典分析「北極振盪指數」的訊號，趨勢上顯示有一波顯著的負北極振盪，也就是「北極寒潮爆發」，因此美國正在發生強烈冬季風暴，不過還有兩個冷空氣外流路徑，其一是由北亞的西伯利亞南下。

美40州宣布緊急狀態 冷空氣三路外流



美國從德州延伸到新英格蘭地區約40州，波士頓、芝加哥、紐約和華盛頓特區都面臨暴風雪與持續低溫，已有24州宣布進入緊急狀態。

▲北極寒潮爆發，冷空氣外流到中緯度地區。（圖／中央氣象署）



鄭明典分析北極振盪指數後端系集預報的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的「負北極振盪」，表示有明顯的暖空氣入侵北極圈，而北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴。

說明這樣的現象時會提到負北極振盪，或是北極寒潮爆發，鄭明典說，冷空氣外流路徑另一個是在歐洲，變動範圍較大，最後第三個路徑就是由西伯利亞南下。他認為，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但是一個指數能表達的資訊還是很有限，為此他提醒注意北極冷空氣流向。