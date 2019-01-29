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搶票預備！228連假高鐵「加開177班次」　1/31凌晨0時開賣

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▲▼高鐵,高鐵列車,高鐵搭車,高鐵月台。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵228連假車票31日開搶。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

2019年和平紀念日共有4天連假，台灣高鐵今（29）宣布，為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月27日（三）至3月4日（一）規劃為期6天的「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車，總計提供1016班次列車的旅運服務，1月31日（四）凌晨零時起開放訂票。

高鐵公司表示，為期6天的「和平紀念日疏運」加開177班次列車，包含南下82班、北上95班，此外將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達315班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數31％，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵公司補充，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

▲▼ 補班加班車。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲2月23日補班日加班車資訊。（圖／台灣高鐵公司提供）

另外，高鐵公司提到，配合和平紀念日連續假期，2月23日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（23）日增開2班次北上列車，即日起開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，歡迎旅客多加利用。

最後，高鐵公司提醒，可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

▼高鐵規劃為期6天的「和平紀念日疏運」。（圖／高鐵提供）※點圖放大

▲▼2019年和平紀念日共有4天連假，高鐵規劃為期6天的「和平紀念日疏運」。（圖／高鐵提供）

▲▼2019年和平紀念日共有4天連假，高鐵規劃為期6天的「和平紀念日疏運」。（圖／高鐵提供）

▼高鐵規劃為期6天的「和平紀念日疏運」。（圖／高鐵提供）※點圖放大

▲▼2019年和平紀念日共有4天連假，高鐵規劃為期6天的「和平紀念日疏運」。（圖／高鐵提供）

▲▼2019年和平紀念日共有4天連假，高鐵規劃為期6天的「和平紀念日疏運」。（圖／高鐵提供）

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關鍵字：高鐵,228連假,和平紀念日,搶票,加班車

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