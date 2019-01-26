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41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

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記者曹悅華／採訪報導

一名網友因為快過年在大掃除，莫名其妙在一個小木盒中翻出台鐵民國67年阿里山森林鐵路「金屬車票」，因為太過罕見所以PO上網和民眾分享，而在查詢拍賣網站後，發現同時期的車票已經喊到1萬2千元，根本是張寶物。對此，《ETtoday新聞雲》記者特別採訪收藏車票20年以上資深鐵道迷，結局讓網友好崩潰，原來從4點就可以看出是張假的車票！

▲他從家裡翻出一個小木箱，裡面裝著各式各樣的骨董。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一名網友因為快過年在大掃除，在一個小木盒中翻出台鐵民國67年阿里山森林鐵路「金屬車票」。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「大掃除翻出來的小木盒，每一樣都比我老啊！」除了各種古老的硬幣，最特別的是一張民國67年的金屬車票，上面刻著斑駁的字跡寫著「阿里山森林鐵路、光復特快、嘉義至阿里山」等，日期則是民國67年12月13日，對此感到興奮不已，對於網友表示有意收購，都一概拒絕，因為是自己爸媽婚時蜜月旅行的紀念物。

▲他從家裡翻出一個小木箱，裡面裝著各式各樣的骨董。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲與原PO同一時期車票現在在網路拍賣上要價1萬2千元。（圖／翻攝自露天拍賣）

對此，《ETtoday新聞雲》記者詢問收藏車票20年以上鐵道迷，他直言「我看到這個資訊的時候就想說是假的了」，該專家表示，自己買過同一時期的車票，這張真真實實是個複製品，「很肯定不是真實使用車票」，指出就是張紀念車票，是無法搭乘的，且民間製作的機率大，至於是否真的值1萬2千元，他則笑說，拍賣本來就是你情我願，就看有沒有人要買單。

▲▼阿里山森林鐵路車票。（圖／讀者提供）▲▼阿里山森林鐵路車票。（圖／讀者提供）

▲同一時期真的車票長這樣！（圖／鐵道迷提供）

為證明這張金屬車票就只是張紀念車票，專家列出以下3點：

1.歷年來台鐵、糖鐵、森林鐵路這些營運單位發行的車票沒有金屬做的，頂多是厚紙版，所以這張不可能拿來搭乘。

2.車票必須剪票、驗票來區別是否為已經進站、乘車的車票，而金屬材質的車票是無法做驗票動作的。

3.早期車票在還沒有電腦售票的時代，對號列車車票發售的過程，需在車票上加註車次、開車時間、座位等資訊，但金屬沒辦法填。

總而言之，專家希望可以盡到提醒義務，避免民眾誤以為這是當時車票而去花大錢收集，「它就是個紀念品」，專家再次強調，同時展示自己收集同時期「真的車票」供網友欣賞，記得睜大眼睛啊！

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41年價值上萬「古董金屬車票」是假的！達人驚曝心碎真相

關鍵字：金屬車票,台鐵,阿里山森林鐵路,紀念車票,拍賣,鐵道迷

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