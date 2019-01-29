團客攜肉旅行社「連坐罰15萬」...業者譙翻！　觀光局：政策不會變

▲行政院長蘇貞昌昨要求，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，「導遊及旅行社」應負連帶責任。（圖／記者謝承恩攝）

記者曹悅華／台北報導

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，行政院長蘇貞昌昨（28）日要求，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，「導遊及旅行社」應負連帶責任，依現行法律最高可罰15萬元，引發旅行業者一片反彈，狂譙「關我屁事」。今（29）詢問觀光局是否有政策轉彎的可能，該局表示目前就是照院長指示走，同時澄清「不是團客攜帶肉品就一定會罰旅行社」，請業者放心。

▲旅行業者紛紛跳出來表示「關我屁事」。（圖／記者賴文萱攝）

創新旅行社董事長李奇嶽表示，為避免旅客出國觸法，一般在行前，旅行社都會耳提面命提醒注意事項，若旅行社沒有提醒、沒有說明，甚至還故意縱容時，是應該連帶處分，「但既然業者已經盡了告知義務，旅客卻不遵守，那我們又能怎樣？」他更指出，導遊只會在機場入境大廳接送旅客，根本就不會陪著一起過海關，會陪同防疫檢查的是「領隊」，「真的是關導遊、關旅行社屁事啊」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會副理事長陳秀美聽聞此事，同樣用「關我屁事」回應，她說旅行社目前在出境時都會加強宣導，說明會也會耳提面命，認為該做的都做了客人要怎樣也不是他們能控制的，「大陸人跑掉應該要罰移民署卻罰旅行社、現在團客攜帶肉品也要罰我們」，感到相當無奈及誇張。

面對業主諸多反彈聲浪，觀光局表明「政策不會轉彎」，但會透過各個管道和業者釐清誤會，觀光局強調「並不是有團客攜帶就一定會罰旅行社」，若有相關案件會第一時間釐清責任後再做歸屬，除非是旅行社有涉嫌包庇或是從未宣導，才有可能依照現行法規最高罰15萬元。

▲觀光局解釋，並不是查獲團客攜帶肉類就一定會罰旅行社。（圖／關務署台北關提供）

觀光局同時指出蘇院長在先前巡視桃園機場時就有這個想法，昨天只是正式對外說明，會尊重院長的想法，和業者共同去做宣導和努力，「以防制的宣導為重點，處罰僅是輔助」，呼籲業者放心，絕對不會不分青紅皂白就給予處分。

蘇貞昌28日在「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」會中表示，農曆春節將屆，為避免中國大陸肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作，「若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。」

觀光局指出，若團客違規夾帶肉品入台，旅行社未善盡告知責任，現行可依《發展觀光條例》第53條規定，若有「損害國家利益」可開罰旅行社3萬以上、15萬以下罰鍰；針對旅遊業受雇人員可開罰1萬以上、5萬以下罰鍰，但實際須依個案認定。