59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

▲醫師表示分享這些罕見案例，是鼓勵癌友不要放棄治療。（圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



罹患肝癌令人沮喪，但仍有極少數患者在未接受任何治療的情況下，腫瘤竟奇蹟般地自行消失。基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，這種「肝癌自發性消失」現象全球僅有約百例報告，發生率約為六萬分之一至十四萬分之一，是極罕見但真實的臨床現象。

錢政弘分享，肝癌自發性消失的三大可能原因為腫瘤缺血缺氧、戒除致癌物質與誘發免疫反應。分別整理為以下：

腫瘤缺血缺氧：肝癌細胞對血液與養分的需求極高，若腫瘤生長速度過快導致血流供應不足，或因血栓、血管痙攣使供血受阻，癌細胞可能因缺氧而壞死。有研究記錄指出，在洗腎、重大手術或大量失血後，因血流變化導致腫瘤縮小甚至消失。

戒除致癌物質：戒菸與戒酒等生活習慣的改變，也可能對癌症產生影響。一名63歲日本男性在住院治療骨折期間嚴格戒除菸酒後，原本6公分的肝癌竟完全消失。醫師推測，戒除致癌因子及手術引發的發炎反應可能共同活化免疫系統，進而抑制癌細胞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

誘發免疫反應：第三個可能的關鍵是感染後誘發的免疫反應。例如一名59歲巴西男子罹患新冠肺炎後，其12公分、並已轉移的肝癌竟在一年後腫瘤完全壞死消失，癌症指數也恢復正常。這可能與身體感染時大量分泌細胞激素有關，進一步啟動針對癌細胞的免疫攻擊。

錢政弘強調，分享這些罕見案例的目的並非鼓勵癌友放棄治療，而是希望讓他們在困境中保有希望。他指出，即使面臨洗腎、重大手術或感染等挑戰，也有可能成為觸發腫瘤退縮的轉機。尤其是戒除菸酒，永遠不嫌晚，是每位癌友都可以主動改變的起點。