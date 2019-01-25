也是倒閉落跑！邱素貞瑜珈關門　陳玉芬潛逃判賠1970萬

▲邱素貞瑜珈無預警歇業，陳玉芬潛逃澳洲未歸，遭檢方發布通緝。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

知名「邱素貞瑜珈天地」2016年4月無預警歇業，負責人陳玉芬潛逃澳洲至今未返台，導致上千名會員求償無門。台灣消費者保護協會彙整案件後，替692名會員提起團體訴訟，求償2億8000多萬元。台北地方法院判決，邱素貞瑜珈天地有限公司，應給付提起訴訟會員共1970萬9834元。

至於陳玉芬是否該連帶負賠償責任？法官認為，因僅為債務不履行，原告主張陳玉芬應連帶負賠償責任，《公司法》第154條第2項提及「揭穿公司面紗」原則，並不適用。

創立於1976年的「邱素貞瑜珈天地」，可說是帶動全台瑜珈運動風潮始祖。創辦人邱素貞於1996年交棒弟子陳玉芬，帶領新一波事業高潮，包括王品集團董事長戴勝益、女團SHE成員都曾上門拜師學瑜珈。

然而根據了解，2016年3月陳玉芬開始積欠員工薪水，4月，15家分店紛紛貼出歇業公告，不少會員也接到一份署名陳玉芬發出的「停業聲明稿」，內容寫明，感謝學員、廠商和房東對「邱素貞瑜珈天地」41年來的支持，但「因本人陳玉芬目前遭逢家庭變故，在國外照料先生癌末危急時刻，自己也因身心俱疲而病倒，現無法返台引另CSI瑜珈團隊。」

另根據聲明稿內容，顯示應為與「全球藥用植物博物館公司」合作計畫失敗，導致資金周轉出了問題，加上大環境不景氣，營運不佳，致使不得不歇業。

但檢調介入追查，發現陳玉芬涉嫌自2012年起，擅自挪用公司資產高達2.8億元，並涉嫌逃漏稅務637萬，陳玉芬所謂的「家庭變故」恐怕是個幌子，潛逃澳洲，至今未歸。而陳玉芬明知公司財務不佳，依舊掩蓋財務問題，要求旗下員工對外招攬學員，甚至鼓吹短期會員轉為終身會員，無法一次付清學費者，鼓勵可以信用卡付款，或透過公司介紹特定融資貸款業者處理。

台北地檢署2017年兵分多路搜索，並對邱素貞發布通緝，同時查扣相關帳冊資料，向法院聲請沒收陳玉芬名下500多萬元存款，全案以業務侵占罪、違反《稅捐稽徵法》偵辦。

【相關新聞】

挪用「邱素貞瑜珈天地」2.8億 陳玉芬房產遭聲請沒收



邱素貞瑜珈驚傳「歇業」？ 員工薪水付不出