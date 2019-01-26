　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剩5天瘋搶暖冬補助！　觀光局曝「驚人效益」打臉民眾對國旅冷感

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲擴大版暖冬遊補助只剩倒數5天，想要藉機省一筆的民眾要趕快下訂了！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

擴大版暖冬遊補助方案，自1月1日推出，現在已經到倒數5天的階段，不過卻有旅宿業者指出，感受到「民眾對國旅的冷感」，認為開放全台補助加上少了交通費的贊助，反而沒有去（107）年推出時那麼熱烈。對此，觀光局公布今（108）年實施以來的效益，截至24日已創造觀光效益約37億元，可見仍舊深受旅客支持。

觀光局說明，延續去年11月「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案帶來國人旅遊熱潮創造新台幣47億元觀光效益，隨著寒假來臨，擴大國旅暖冬遊住宿優惠活動持續加溫，旅宿業申請補助案件比一月中旬前快速成長，截至24日止申請補助逾45萬房，計有超過105萬人次旅客使用住宿優惠，申請補助金額逾6億元，已超過一半以上，初估創造觀光效益亦逾37億元。另外在團體旅遊部分亦有近500團旅行團申請補助，參團人數約2萬2千人，申請補助金額逾1,500萬元，初估亦創造逾1億元觀光效益。

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲觀光局表示，截至24日止申請補助逾45萬房。（圖／取自免費圖庫pixabay）

觀光局表示，該補助基於國人國內旅遊一日遊比例超過九成，希望鼓勵更多國人在國內旅遊，所以除對60歲（含）以上樂齡族群之加碼補助外，亦首次增加青年及親子族群作為加碼補助對象，期藉此擴大方案帶來國旅熱潮，並為地方帶動旅遊動力，希望國人不拘團遊或自由行形式，均能安排前往各縣市具有在地特色之景點旅遊。

這波暖冬補助在自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元，有需要的民眾可以多加利用，把握時間出遊。

ET快訊
茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！衝下台他「第一反應」釣出老司機
爽收奧迪、百萬生日禮　鴨王「被富婆老公斷腿」影片瘋傳
尾牙抽中5位數！同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人

關鍵字：暖冬補助,國內旅遊,觀光局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／等很久！機捷「原地等30分鐘才發車」網爆氣　桃機2點因應

林佳龍自爆「想搭客運」中北通勤！不贊成10休1...要求公開業者名單

2/3都在北部！國道「9路段」增設高解析度攝影機　插隊等著收罰單

影／過夜秒變天！冷氣團再襲低溫「超有感暴探10度」　北東週末還下雨

最後一年補助！淘汰二行程機車「交通部再加碼500」　申請懶人包曝光

單批噴85萬！消基會揭過期藥亂丟「最心痛案例」　健保負債恐破5百億

「瓦斯軟管標示」驚爆全違規！藏中毒風險　買前多問一句可自救

清明連假搶票預備！　離島「澎、金、馬」航線機票1/28開賣

1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝心酸：被當傭人使喚

剩5天瘋搶暖冬補助！　觀光局曝「驚人效益」打臉民眾對國旅冷感

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝心酸：被當傭人使喚

剩5天瘋搶暖冬補助！　觀光局曝「驚人效益」打臉民眾對國旅冷感

汽車加油時沒做「這個動作」 小心油槍變火槍「引爆加油站」

更新／等很久！機捷「原地等30分鐘才發車」網爆氣　桃機2點因應

鈴聲響完再作答？監試師出槌　大考中心幫42考生「加分」

就是他！偷帶陸火腿腸被抓繳不出20萬　黑白紋T男被遣返

尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了

酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...翻到「一卷錄影帶」淚崩：云寶貝想妳

「考生放棄數學一定後悔！」　解題老師：5年來最簡單

春節假期可能變冷？鄭明典：「負北極振盪」蠢蠢欲動

兒虐零容忍　兒少保護需靠社區你我一份力

1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝心酸：被當傭人使喚

專家親授3大高效休息法！跳繩五分鐘、有噪音更好睡

快艇威廉斯生涯首度大三元　等903場史上第二久

安海瑟薇證實《麻雀變公主3》將開拍！全員回鍋只有他過世

留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵致死

開耕耘機一秒撞壞民宅大門　駕駛酒測值1.39爆表

新年到！為你的家換上煉鑄義式靈魂之作羅蘭索LORENZO！

曾說「蘇啓誠憂鬱症自殺」？　謝長廷：有講就「道歉辭職」

綠衫軍全員健康回歸　五星勇士認為是奪冠最大威脅

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊..

上班跳出公告！年終46萬進帳爽..

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑..

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞..

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人..

15縣市低溫10℃！北台灣又變..

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時..

老婆烤箱烘餐碗　打開冒出5大坨

正妹遊泰住宿撞鬼　罵三字經無效..

巨大一根是啥！妻菜梗丟掉尪想哭

吃丼飯連凹4天給負評　店家爆氣..

掃地挖出女屍　他拖走背影笑翻網

皮蛋浮滿雪花不敢吃！內行人：極..

超正「阿貍」素顏照流出　上千人..

更多熱門

相關新聞

暖冬補助「經費只用1／4」全台疲態

擴大國旅暖冬補助從元旦開跑，但效果不如宜花東高屏暖冬方案，截至1月中旬，全台僅用掉3億經費，只用了總經費的四分之一。對於觀光效益成長趨緩，飯店業者認為，可能是大家對補助已出現疲態；觀光局則解釋，業者送件申請速度變慢、補助擴及全台稀釋效益，等年後核銷作業結束再觀察。

不起眼隧道　警總時期偵訊室曝光

暖冬補助倒數業者曝「這2天全客滿」！

韓國瑜就職將滿月　團隊努力轉型

15公里坑道曝光　高市府有效開發

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

東區幫人配對…隔4個月變女友！

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

每個人生日都有對應的專屬色

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面