剩5天瘋搶暖冬補助！　觀光局曝「驚人效益」打臉民眾對國旅冷感

▲擴大版暖冬遊補助只剩倒數5天，想要藉機省一筆的民眾要趕快下訂了！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

擴大版暖冬遊補助方案，自1月1日推出，現在已經到倒數5天的階段，不過卻有旅宿業者指出，感受到「民眾對國旅的冷感」，認為開放全台補助加上少了交通費的贊助，反而沒有去（107）年推出時那麼熱烈。對此，觀光局公布今（108）年實施以來的效益，截至24日已創造觀光效益約37億元，可見仍舊深受旅客支持。

觀光局說明，延續去年11月「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案帶來國人旅遊熱潮創造新台幣47億元觀光效益，隨著寒假來臨，擴大國旅暖冬遊住宿優惠活動持續加溫，旅宿業申請補助案件比一月中旬前快速成長，截至24日止申請補助逾45萬房，計有超過105萬人次旅客使用住宿優惠，申請補助金額逾6億元，已超過一半以上，初估創造觀光效益亦逾37億元。另外在團體旅遊部分亦有近500團旅行團申請補助，參團人數約2萬2千人，申請補助金額逾1,500萬元，初估亦創造逾1億元觀光效益。

▲觀光局表示，截至24日止申請補助逾45萬房。（圖／取自免費圖庫pixabay）

觀光局表示，該補助基於國人國內旅遊一日遊比例超過九成，希望鼓勵更多國人在國內旅遊，所以除對60歲（含）以上樂齡族群之加碼補助外，亦首次增加青年及親子族群作為加碼補助對象，期藉此擴大方案帶來國旅熱潮，並為地方帶動旅遊動力，希望國人不拘團遊或自由行形式，均能安排前往各縣市具有在地特色之景點旅遊。

這波暖冬補助在自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元，有需要的民眾可以多加利用，把握時間出遊。