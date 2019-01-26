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2/3都在北部！國道「9路段」增設高解析度攝影機　插隊等著收罰單

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▲▼車潮,車流,交通,通勤（圖／記者季相儒攝）

▲國道測速照相再加設9大路段。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

為改善高速公路出口匝道違規插隊情形，交通部高公局宣布已於9處重點交流道出口設置高解析度攝影機，其中三分之二都在北部，由公警局嚴格取締舉發違規插隊之車輛，籲請用路人如欲駛離高速公路主線車道進入交流道時，應先駛入外側車道，再循減速車道降低速率駛離高速公路，以維護行車安全及秩序。

高公局表示，國道路網便利發達，然而位於都會區之國道路段交通量大，加上平面道路號誌影響，使尖峰時段出口匝道車流易回堵至主線。常有欲駛出主線進入交流道之車輛，於主線駛近鼻端時，再違規跨越槽化線駛離出口匝道，除引發守法用路人抱怨與影響行車秩序外，更可能肇致事故發生，危及用路人生命及財產安全。

▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲增設路段中有三分之二都在北部。（圖／資料照）

為改善上述狀況，高公局特別於出口匝道回堵嚴重之交流道（國1五股北出、林口A南出、大雅南出、鼎金系統南出、北出、國3南港系統北出、中和南出、國3甲萬芳西出、木柵東出，共計9處）出口鼻端處設置高解析度攝影機，透過自動偵測系統將違規跨越槽化線及強行插入車隊之車輛，提供國道公路警察局逕行舉發開單。另用路人車上的行車紀錄器將違規影像提供國道公路警察局亦會逕行舉發開單。

高公局呼籲請用路人務必依序於外側車道排隊，切勿利用左側車道強行插入車隊或任意停等影響車流秩序，甚而造成後方車輛追撞等危險，另外春節期間公警局亦將加強巡邏重守，插隊或任意停等者除面臨舉發開單外，亦將強制驅離從下一個交流道駛出，反而費時又傷財。

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關鍵字：國道,高速公路,高解析度攝影機,罰單

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