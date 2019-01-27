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美哭！「精選3間」台鐵老屋變身質感咖啡廳　抬頭就能看火車好嗨

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▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲最近新開的星巴克新竹新豐門市，抬頭就可以看見火車經過。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者曹悅華／整理報導

隨著近年來台灣越來越重視文創產業，老舊屋舍變身的咖啡店的例子如雨後春筍般出現，伴隨著近日全台唯一「鐵道星巴克」開幕，可以說是把這波「懷舊潮」推到最高峰。這回，《ETtoday新聞雲》特別幫網友精選「3間由台鐵老屋搖身一變的咖啡廳」，有的是以前的車站、有的是以前的宿舍，各個質感爆棚，快找機會朝聖一波吧！

1.星巴克新竹新豐門市

這間由舊火車站改建而成星巴克門市，是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，而新豐舊火車站自清朝建立，迄今已有126年歷史，在新車站建成後仍繼續保留，古老的建築也留下當時的舊時代風情，該門市也延續當時的車站大廳設計，成為新竹旅遊新亮點。

電話：03-5571781
地址：新竹縣新豐鄉山崎村新興路202號1F

▲▼Cafe de Gear。（圖／取自Cafe de Gear粉絲專頁）

▲Cafe de Gear前身是台鐵宿舍。（圖／取自Cafe de Gear粉絲專頁

2.Cafe de Gear

Cafe de Gear 位在台北捷運中正紀念堂站附近的寧波東街，外觀看去是一棟兩層樓高白淨的樓房，走進裡面，挑高的建築、延伸的走道和三盞偌大的吊燈，讓工業風的裝潢添加了明亮元素，在了解後發現這原來是以前台鐵員工宿舍，仔細看會發現還保留淺綠的老磁磚和極富復古味道的紅磚牆，寧靜的氛圍儼然是都市人放空的小天地。

電話：02-2356-3389
地址：台北市中正區寧波東街3-3號

▲▼Café slow train 咖啡館。（圖／取自Café slow train 咖啡館粉絲專頁）

▲Café slow train外觀保留當時鐵道局復古窗花。（圖／取自Café slow train 咖啡館粉絲專頁

3.Café slow train 咖啡館

位在宜蘭火車站的幾米廣場旁的Café slow train，看似低調隱密，其實大有來頭，為早期鐵路局改建留下的老房子，外觀保留了復古窗花，內部為老宅復古混搭工業風，改造完現在是同時兼具老倉庫輕工業與美式風格的咖啡館，咖啡廳許多角落也藏著小巧思，看的見小火車圖案，充滿童趣又不失味道，很適合親子來這邊放鬆。

電話：03-931-0623。
地址：宜蘭市和睦路6巷23號

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關鍵字：咖啡廳,台鐵,星巴克,火車站

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