OTT追劇驚藏陷阱！愛奇藝遭點名　這6家猶豫、退費機制也爆亂

▲你也愛追劇嗎？小心掉入消費的陷阱當中！（圖／pixabay）

記者曹悅華／台北報導

你也追劇嗎？隨著收看電視的習慣改變，民眾藉由手機或是電腦追劇的比例也相對提高，平均每天追1到2個小時。消基會這回就抽查12家OTT（網路影音服務）收費平台業者，發現有4家業者不提供猶豫期、4家不提供退費，合計7家，知名平台愛奇藝也在名單內，認為有損消費者權益，加上尚未有主管機關，把關相當不易。

以有無猶豫期來看，4個平台標示「服務屬於『通訊交易解除權合理例外情事適用準則』第2條第5款『一經提供即為完成之線上服務』，不適用消費者保護法第19條猶豫期間解除權之規定。」，包含「LiTV」、「LINE TV（Choco TV）」、「KKTV」和「公視+」。

至於取消與退費方面，「公視+」、「遠傳「friDay影音」/OVO」、「亞太電信GTTV」、「愛奇藝」則無取消、退費的說明規定。

▲消基會這次抽查12家OTT（網路影音服務）收費平台業者。（圖／記者曹悅華攝）

消基會認為，消費者訂購OTT服務，有收看才有消費，不應以第5款：「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供。」 排除消費者的合理猶豫期，這對消費者來說，一旦加入平台，就算不喜歡節目型態，也要繳滿一個月月費，缺少消保作為。

消基會義務律師許家華說明，除了上述問題，目前有些影音平台是真的沒授權，對於消費者使用上面對品質的維護也較低，也幾乎都是沒有聯絡資訊，有問題就無法索償，遇到電腦中毒竟也無法解決；另外還有網路連線品質跟翻譯問題，如果無法如期下載，消費者就成了冤大頭，付了錢卻無法享受相對應服務。

最後，消基會呼籲消費者，選擇OTT服務，應貨比三家，仔細比較提供的節目內容、價格、和契約條款內容，才是聰明消費者所應為，倘若業者提供免費試閱，應先採用免費閱覽方案，確認需求，再行選用。