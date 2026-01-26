　
去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲去年出國旅客1894萬人次創新高，觀光逆差超過7千億元。（資料照／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光署公布2025年旅客出入境統計，其中去年出國人次高達1894萬4436人次，創下歷史新高，來台旅客卻僅857萬4547人次，推估觀光逆差達1036萬9889人次、超過7000億元。

根據交通部觀光署最新統計，去年出國人數達1894萬4436人次，以國人出國一趟平均支出5萬5541元推算，去年全台出國旅客花費高達1兆521億9291萬9876元。

而2025年國際來台旅客達857萬4547人次，以平均每人每趟消費1276美元推估，消費總金額約3512億。依此推算，2025年觀光逆差達1036萬9889人次、7009億8290萬4574元。

此外，觀光署統計也顯示，國人出國最熱門的旅遊目的依舊是日本，高達673萬人次前往日本，占比約35％。第2名則為中國大陸，也有323.7萬人次、占比17％；第3名為港澳地區，達219萬人次、占比11.5％；第4名為韓國，達183.5萬人次、占比9.6％。

觀光署表示，2025年出入境人次差距，主要是受到匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，導致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大。

觀光署指出，我國觀光市場自1990年均為出境大於入境，國人出境對於國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。為因應全球經濟情勢變動，已積極規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，盼能擴大國旅及國際旅客來台觀光市場。

01/24 全台詐欺最新數據

旅遊觀光統計逆差出國國人國際旅客觀光署

