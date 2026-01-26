來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

▲日本人氣女神三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本前AV女神三上悠亞近年積極轉型，2025年底宣布加盟台灣TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，雖然實際應援場次僅6場，仍憑藉超高人氣掀起熱議。近日她登上日本深夜綜藝節目《有吉QUIZ》分享生活近況，其中一句「新家裝潢費」再度引爆討論，讓現場來賓全數看傻，也讓外界忍不住好奇，她來台發展是否真的「賺翻了」。

三上悠亞在節目中大方透露，新家光是裝潢費就高達2000萬日圓，換算約新台幣408萬元，數字一出立刻讓來賓瞪大眼睛，當場追問，「這確定不是買房子的錢嗎？」對此，她神情淡定回應，強調「真的只是裝潢費」，輕描淡寫的態度反而更讓人震撼。

訂製床架、專屬化妝間 她笑稱一次到位比較省事

談到裝潢細節，三上悠亞表示，新家特別訂製了床架，並打造完整的化妝間、更衣空間與大量吊掛衣物的設計，讓生活與工作能同時兼顧。她直言，由於工作性質關係，對居住空間的機能性與舒適度要求相當高，寧願一次到位，也不想日後反覆修改，現場來賓聽完也忍不住直呼「根本是明星等級規格」。

此外，三上悠亞也分享自己的居住習慣，透露她通常會在舊家居住期間同步進行新家裝潢，等工程全部完成後再直接搬入，避免入住後還要忍受施工不便，這種「超前部署」的作法，也讓不少人佩服她對生活品質的高度要求。

▲三上悠亞加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（圖／TPBL提供，下同）

事實上，三上悠亞的吸金實力並非空穴來風，外界曾盛傳她全盛時期單支作品片酬最高可達1億日圓，即便如今身分轉變，仍透過演藝活動、品牌經營與海外工作維持高曝光與高收入。此次新家裝潢費曝光，也再次證明她轉型後依舊市場價值不減，難怪外界會好奇，她來台發展是否早已讓荷包再度升級。