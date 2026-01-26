　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲日本人氣女神三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本前AV女神三上悠亞近年積極轉型，2025年底宣布加盟台灣TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，雖然實際應援場次僅6場，仍憑藉超高人氣掀起熱議。近日她登上日本深夜綜藝節目《有吉QUIZ》分享生活近況，其中一句「新家裝潢費」再度引爆討論，讓現場來賓全數看傻，也讓外界忍不住好奇，她來台發展是否真的「賺翻了」。

三上悠亞在節目中大方透露，新家光是裝潢費就高達2000萬日圓，換算約新台幣408萬元，數字一出立刻讓來賓瞪大眼睛，當場追問，「這確定不是買房子的錢嗎？」對此，她神情淡定回應，強調「真的只是裝潢費」，輕描淡寫的態度反而更讓人震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

訂製床架、專屬化妝間　她笑稱一次到位比較省事

談到裝潢細節，三上悠亞表示，新家特別訂製了床架，並打造完整的化妝間、更衣空間與大量吊掛衣物的設計，讓生活與工作能同時兼顧。她直言，由於工作性質關係，對居住空間的機能性與舒適度要求相當高，寧願一次到位，也不想日後反覆修改，現場來賓聽完也忍不住直呼「根本是明星等級規格」。

此外，三上悠亞也分享自己的居住習慣，透露她通常會在舊家居住期間同步進行新家裝潢，等工程全部完成後再直接搬入，避免入住後還要忍受施工不便，這種「超前部署」的作法，也讓不少人佩服她對生活品質的高度要求。

▲日本人氣女神三上悠亞迎來福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy正式應援首秀。（圖／TPBL提供）

▲三上悠亞加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（圖／TPBL提供，下同）

事實上，三上悠亞的吸金實力並非空穴來風，外界曾盛傳她全盛時期單支作品片酬最高可達1億日圓，即便如今身分轉變，仍透過演藝活動、品牌經營與海外工作維持高曝光與高收入。此次新家裝潢費曝光，也再次證明她轉型後依舊市場價值不減，難怪外界會好奇，她來台發展是否早已讓荷包再度升級。

▲日本人氣女神三上悠亞加盟福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy應援。（圖／TPBL提供）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規
中國示警：春節勿赴日本
快訊／101攀登差點取消　賈永婕還原驚險夜
馮提莫癌末「手術割脖保命」
汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」死亡
學霸女警恐嚇盧秀燕　父道歉...曝遭職場霸凌內幕！警發聲澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

快訊／財神爺請假3個月　威力彩26槓下期「突破7.7億」

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

34年全勤紀錄告終！臺體大不敵北大、下季降入UBA二級

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

27所學校共襄盛舉！藍鵲盃袋棍球賽登場　見證基層種子發芽

阿Ken參加婚禮心亞勒　納豆催：你快一點吧

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

台人超愛吃！「這款早餐」被WHO列一級致癌物

更多熱門

相關新聞

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」大票秒懂

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」大票秒懂

不少人家中會裝百葉窗，有網友表示，自己某天晚上拉開廁所窗簾時，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他瞬間愣住，仔細一看才發現對方廁所裝的是百葉窗，讓他開始猶豫到底該不該提醒對方。貼文曝光後，引發大量討論，不少人直言百葉窗在浴室真的不適合，尤其晚上開燈更是「一覽無遺」。

三上悠亞被拍「0偽裝吃宮原眼科」！

三上悠亞被拍「0偽裝吃宮原眼科」！

高國豪轟22分　攻城獅奪新高6連勝

高國豪轟22分　攻城獅奪新高6連勝

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻

關鍵字：

三上悠亞裝潢台灣職籃夢想家

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面