3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2026年蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

▲▼蘋果公司（Apple）,iPhone,蘋果發表會。（示意圖／路透）

▲iPhone 18 Pro系列預計搭載A20 Pro晶片與螢幕下Face ID。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

2026年將是蘋果新品爆發年！根據多方爆料，蘋果今年預計推出多達26款新品，從iPhone、Mac、iPad、Apple Watch到智慧家庭配件與傳聞中的Apple Glasses，涵蓋幾乎所有產品線，讓果粉們備感期待。

根據「9to5Mac」報導，上半年新品主打平價與AI應用。首先登場的有搭載A19晶片的iPhone 17e、全新平價版MacBook（使用A系列處理器、提供多彩選擇）、升級M4晶片的iPad Air，以及新一代AirTag、Apple TV 4K與HomePod Touch（內建7吋觸控螢幕，主打AI語音互動）等。

此外，蘋果也將帶來新款MacBook Pro與MacBook Air，全面升級至M5系列晶片，顯示器部分則推出支援120Hz與HDR的Apple Studio Display 2。

據報導，進入夏季後除了iOS 27與macOS 27等新系統，傳聞蘋果還會發表M5版本的Mac mini與Mac Studio，前者鎖定家用市場，後者則主打高效能專業需求。

到了秋季重頭戲，iPhone 18 Pro系列預計搭載A20 Pro晶片與螢幕下Face ID，更輕薄的MacBook Pro也將迎來大改款。而最受矚目的，莫過於首款可摺疊iPhone，可能命名為iPhone Fold或Ultra，採書本式展開設計，機身使用鈦金屬打造，還有無摺痕顯示技術。

其他預計登場的產品還包括AirPods Pro 3（內建鏡頭支援AI功能）、Apple Watch Series 12與Ultra 4、搭載OLED的iPad mini等。

至於尚未確定時程的新品，則包含Apple智慧攝影機、智慧門鈴與傳說中的Apple Glasses。據傳這款智慧眼鏡將整合Siri與內建AI相機，最快今年亮相，但可能要到2027年才開賣。

