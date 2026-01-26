火與鋼的守護者　海軍俥鑄職人自主產製撐起海上屏障

▲官兵進行噴鋼作業，翻新已磨損零件。

軍聞社／記者陳傳奇高雄電

為確保海軍艦艇在長時間海上執行任務期間，裝備零附件得以維持妥善，分布於基隆、蘇澳、左營及馬公等海軍主要軍港的各支援指揮部支援場，投入零附件自主產製作業。官兵運用鑄造與機械加工等工業技術，強化艦艇後勤支援能量，穩固海上防衛屏障。

海軍艦艇在顛簸海況與高濕度環境下長時間運作，裝備耗損在所難免，需適時更換零附件以維持正常運作。我國艦艇部分艦齡較長，且多為國外購置，隨著原廠停產或供應不易，維修補給面臨挑戰。各支援指揮部支援場因應實際需求，承擔起自主產製零附件的重要任務，降低後勤補給風險。

支援場產製作業主要由俥工與鑄工分工合作。鑄工負責木模製作、砂模成型及澆鑄作業，並依材質特性進行熱處理；俥工則運用俥床、銑床等設備，依設計圖進行精密加工與量測，確保零附件符合使用規格。兩項專業密切配合，完成各式艦艇所需零附件。

▼官兵將滾燙鐵水鑄造成各式部件。

此外，為提升產製精度與效率，支援場官兵除熟稔傳統工藝，近年亦陸續導入3D掃描、3D列印及電腦輔助設計與製造等新技術，透過數位化方式強化製程管理，提升零附件與艦艇系統的適配性。

在專業養成方面，官兵須取得俥床、銑床、鑽床等相關證照，並持續進修精密機械加工與製造工程等專業知能。海軍每年辦理技勤競賽，促進各支援指揮部技術交流，並透過與策略聯盟學校合作，掌握工業技術發展趨勢，持續精進後勤維修能量。

面對工業技術持續演進，海軍支援場官兵以專業與經驗，從鑄造、加工到完成零附件產製，謹慎執行每一道工序，為艦艇穩定運作提供堅實後勤基礎，持續為海軍建軍備戰挹注能量。

▼左支部支援場引進3D掃描技術。