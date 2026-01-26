　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

火與鋼的守護者　海軍俥鑄職人自主產製撐起海上屏障

▲▼官兵進行噴鋼作業，翻新已磨損零件。（圖／軍聞社）

▲官兵進行噴鋼作業，翻新已磨損零件。

軍聞社／記者陳傳奇高雄電

為確保海軍艦艇在長時間海上執行任務期間，裝備零附件得以維持妥善，分布於基隆、蘇澳、左營及馬公等海軍主要軍港的各支援指揮部支援場，投入零附件自主產製作業。官兵運用鑄造與機械加工等工業技術，強化艦艇後勤支援能量，穩固海上防衛屏障。

海軍艦艇在顛簸海況與高濕度環境下長時間運作，裝備耗損在所難免，需適時更換零附件以維持正常運作。我國艦艇部分艦齡較長，且多為國外購置，隨著原廠停產或供應不易，維修補給面臨挑戰。各支援指揮部支援場因應實際需求，承擔起自主產製零附件的重要任務，降低後勤補給風險。

支援場產製作業主要由俥工與鑄工分工合作。鑄工負責木模製作、砂模成型及澆鑄作業，並依材質特性進行熱處理；俥工則運用俥床、銑床等設備，依設計圖進行精密加工與量測，確保零附件符合使用規格。兩項專業密切配合，完成各式艦艇所需零附件。

▼官兵將滾燙鐵水鑄造成各式部件。

▲▼官兵將滾燙鐵水鑄造成各式部件。（圖／軍聞社）

此外，為提升產製精度與效率，支援場官兵除熟稔傳統工藝，近年亦陸續導入3D掃描、3D列印及電腦輔助設計與製造等新技術，透過數位化方式強化製程管理，提升零附件與艦艇系統的適配性。

在專業養成方面，官兵須取得俥床、銑床、鑽床等相關證照，並持續進修精密機械加工與製造工程等專業知能。海軍每年辦理技勤競賽，促進各支援指揮部技術交流，並透過與策略聯盟學校合作，掌握工業技術發展趨勢，持續精進後勤維修能量。

面對工業技術持續演進，海軍支援場官兵以專業與經驗，從鑄造、加工到完成零附件產製，謹慎執行每一道工序，為艦艇穩定運作提供堅實後勤基礎，持續為海軍建軍備戰挹注能量。

▼左支部支援場引進3D掃描技術。

▲▼左支部支援場引進3D掃描技術。（圖／軍聞社）

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今（22）日首次舉辦會員大會，由聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平邀集產官學研各界代表齊聚，展現臺灣無人機產業供應鏈的獨特優勢。隨著聯盟會員數從創始的50家，翻倍成長至超過260家，展現出驚人凝聚力，並以「非紅供應鏈」作為國際市場入場券，增進臺灣的國際競爭力。

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

CM11戰車砲實彈射擊場面震撼

CM11戰車砲實彈射擊場面震撼

《奮鬥》月刊迎創刊70週年

《奮鬥》月刊迎創刊70週年

