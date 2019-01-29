暖冬補助倒數！黑心飯店「發票多打300」想A錢　萬人暴怒：被當提款機

▲觀光局暖冬補助進入倒數階段，有民眾PO網爆料旅宿業者發票上的價格跟實際收取房價不同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曹悅華／台北報導

暖冬補助來到倒數階段，一位民眾表示，自己到台中旅差入住一間單人旅店，一間兩人房1200元，退房時拿到發票卻發現，上面打的是1500元，等於店家多報300元要跟政府請款，痛批「政府的美意成了熟知遊戲規則人的提款機」，該文一PO隨即引起萬名網友注意，紛紛稱讚他非常有正義感，亦有不少人跳出來說自己也遇過類似狀況，感到相當無奈。

原PO將經歷PO在臉書社團爆料公社上，他指出，一開始櫃檯跟他們說有8人，尚有1人500的通舖空房，過一會兒對方又改口「今天1人入住要600，因為是假日」，原PO反駁「可是今天是星期四」，櫃檯才又立刻改口「8人通舖沒了，只剩2人房1人600」。他們詢問為何弄錯假日日期後變沒八人通舖了，店家便轉移話題「不然政府現在有暖冬旅遊補助，看要不要用」，原PO也就答應。

原以為事情已落幕，沒想到隔天早上，原PO退房拿到發票時，發現上面打 1500元，於是問櫃檯「為何昨天入住說1人600兩人也才1200為什麼發票上面打1500元呢」，店家一開始回應「政府的旅遊補助方案就是這樣」，他反問「可是一個人才600元，兩個人1200 元，你們怎麼能打1500元的發票？」，櫃檯又說「暖冬補助沒用到那麼多，錢也要報你原本暖冬方案的費用。」

▲原PO出示發票，證明業者為領取1500元補助，向觀光局浮報房價。（圖／翻攝自爆料公社）

過於傻眼的原PO在查了相關暖冬補助規範後唸給店家聽，店家又立刻改口，要找店經理跟他們說，原PO提到，電話的另一頭，經理還是用著一般民眾不太了解補助方案的態度在回覆，原PO直說「我都看過補助方案了，我們不解昨晚說 1200 為什麼你們可以打1500 的發票給我們？這是納稅人的錢，在規案裡面也清楚說明，房價未達補助金額者，折抵金額以民眾實際支付之房價補助。」最後經理找不到合理回覆的方式，店家才心不甘情不願的開一張新的發票給他們。

此文一出，網友紛紛留言，「台中市政府該好好查一下了」、「沒良心的店家，貪得無厭」、「出差時曾經問過平日住宿$1800但到了現場checkin說要使用旅遊補助，房價立刻變成$2800」，不少人都表示自己也有遇過類似情況。對此，《ETtoday新聞雲》記者致電給業者，業者只表示拒絕所有採訪，對於問題不予回應。

這波暖冬遊擴大補助在自由行部分，全台皆適用每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元，有需要的民眾可以多加利用，把握1月31日前出遊。