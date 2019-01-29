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台鐵速購「7千件俗背心」印滿超諷刺8字　產工：春節穿了就安全？

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▲▼台鐵紅背心。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

▲台鐵火速採買7000件紅背心，遭批作秀又俗氣。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

記者曹悅華／台北報導

台灣鐵路產業工會今（29）發表聲明，認為台鐵局在普悠瑪事件後，竟採買7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心誓言拚安全，並要求員工在春節期間穿，認為根本是「假改革真作秀」，直指背心上8個字也超諷刺，對行車安全一點幫助也沒有，台鐵員工得知後也直呼「好俗氣好像選舉背心」、「對安全完全起不了效果」，對此，台鐵局則表示不予回應。

台鐵產工秘書長蕭農瑀表示，這2天各單位陸續收到通知，春節疏運期間、3天以上連假、6月9日鐵路節當天及各地區的慶典活動（燈會、花博等）需穿上台鐵局新發的紅色背心，對此感到非常傻眼。

蕭農瑀說，從18日「我愛台鐵工作背心穿著相關事宜」會議紀錄上可以得知，緣於第389次局務會報局長指示，1021普悠瑪事故後，為積極凝聚員工向心力，以取得社會大眾對台鐵信任，將發起「我愛台鐵運動」，召集運、工、機、電人員共同穿著此背心，採購數量共7000件。

▲▼台鐵紅背心。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

▲「我愛台鐵工作背心穿著相關事宜」會議紀錄內容。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

對此，蕭農瑀痛批產工每次提出車站設施改善事項，台鐵局常常說預算不足，這次卻那麼快就採購好7000件背心，背後還印上「我愛台鐵，安全第一」，認為非常諷刺，因為台鐵並不愛員工，安全也沒有第一，絕對不是穿上紅色背心就可以改善行車安全的，呼籲台鐵局應儘速補充人力、採購料、改善員工工作環境才會提升運輸安全。

一位不具名的台鐵員工向《ETtoday新聞雲》記者透露，覺得設計非常不合時宜，像粗糙濫製的選舉背心，「非常俗氣」，他強調不是說反對穿背心，而是覺得必要性有待討論，畢竟台鐵局這幾年來在制服上做了蠻多變革，已經很好看了無須畫蛇添足，也許在主管眼裡很喜氣，但在年輕員工眼中，是很愚蠢的方法，「若局長想表達更愛組織，個人認為是很愚蠢的辦法」。

臉書粉絲專頁ChenG也提到，愛台鐵跟安全第一不是穿上此背心就能實現的，穿這個一點榮譽感也沒有。不過，也有員工表示，就是份工作，若上面要求要穿，就會在值勤時穿上，只是也會希望台鐵局更重視安全設備而非外在衣著。對此，台鐵局則表示不予回應。

 

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關鍵字：台鐵,安全,紅背心,台灣鐵路產業工會

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