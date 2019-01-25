單批噴85萬！消基會揭過期藥亂丟「最心痛案例」　健保負債恐破5百億

▲若消費者一直浪費藥物，今年健保負債恐突破500億。（圖／消基會提供）

記者曹悅華／台北報導

你還在亂丟過期藥品？還是以前拿的藥現在還在吃？消基會今（25）連同中華民國藥師公會全國聯合會召開記者會，呼籲消費者正視用藥問題，同時呼籲在領藥和丟棄藥時多加注意，據統計，國人每年丟棄的藥物約有193公噸，總計有近5億顆，同時還公開過期藥亂扔「最心痛案例」，單批就浪費85萬元，若狀況持續未改，直言今（108）年健保負債金額恐突破500億。

消基會秘書長吳榮達表示，以慢性病患者來看，一次領藥就是3個月，如果長期有「拿了以後沒吃完」現象就不要多拿，沒吃完的藥也不要隨便丟棄，會造成環境很大的汙染。

吳榮達說，健保從106年開始負債97億，107年則是負債近300億，衛福部推估今年財務缺口恐將高達500億元，跟藥物浪費有很大的關係，所以希望消費者可以注意重複拿藥問題，並做好妥善的丟棄，才能拯救健保財務瀕臨的險峻情形。

▲消基會連同中華民國藥師公會全國聯合會召開記者會。（圖／消基會提供）

中華民國藥師公會全國聯合會執行長沈采穎說，健保一年平均花費1,600億元在藥費上，每年卻有193公噸的藥物被民眾丟棄，總共丟棄了近5億顆藥物，同時舉出有藥師在107年12月16日檢收1,392顆基利克，單顆健保價612元，總共浪費了健保851,904元，為目前收到最貴的一批藥物檢收的過期藥品，對此感到非常心痛。

因此中華民國藥師公會全國聯合會和消基會希望民眾正視過期藥物處置跟藥物浪費問題，提醒消費者先了解家中藥品的保存期限，另外液體藥品（生理食鹽水、葡萄糖注射液除外）、荷爾蒙、化療與免疫抑制劑、抗生素、針劑、針具等則是需依醫療廢棄物處理，可將直接將其送回開立原藥局或醫院、診所。

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