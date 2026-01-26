　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲霍諾德登頂台北101，身為101董事長的賈永婕心情激動。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者閔文昱／綜合報導

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀登台北101壯舉，讓世界看見台灣，不過活動背後其實暗藏驚險。台北101董事長賈永婕今（26）日在臉書親自還原活動延期的關鍵內幕，坦言活動一度站在「取消邊緣」，最後能順利登場，真的像被鳳梨保佑。

五大氣象平台全示警　隔天恐下雨

賈永婕回憶，原訂1月24日登場的攀登挑戰，因天候不佳延期至25日，但其實周六下午4點，她就被緊急找回公司，英國製作團隊神情凝重地告知，使用的5個高階氣象預測平台全部顯示，周日清晨恐有降雨。即使雨停，只要大樓外牆潮濕，就完全不符合攀爬安全標準。

更棘手的是，所有申請與規劃僅涵蓋周六、周日兩天，「如果延到星期一？那是上班日，會影響多少人？一定會被罵爆！」

▲▼霍諾德拜拜。（圖／翻攝臉書／台北101）

▲霍諾德參加拜拜的儀式，站在101董座賈永婕旁邊。（圖／翻攝臉書／台北101）

合約可取消　但她堅持不放棄

賈永婕坦言，依合約其實可以直接取消活動，但她說什麼都無法在最後一刻喊停，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」在時間極度緊迫下，當天晚上必須立刻做出取消或延期的關鍵決定。

急call蔣萬安、陳世凱　市府、中央火速支援

關鍵時刻，賈永婕直接致電台北市長蔣萬安求助，市長第一時間表態全力支持，並迅速整合市府資源，包括副市長林奕華、議長戴錫欽、文化局長蔡詩萍、警察局長林炎田等人，交通管制與警力支援立刻到位。

隨後，她再致電交通部長陳世凱，請求多開放一天空中攝影航權，也獲得支持。台北101內部同時緊急召開主管會議，全面重整動線，因應「上班日與假日完全不同」的挑戰。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

清晨通過安全檢查　她第一件事竟是化妝

賈永婕形容，那晚站在101的60樓，看著雨水貼著玻璃，心情比天氣還濕重，甚至已經做好若再延期，將親自向媒體、民眾與上班族說明的準備。

直到隔天清晨6點半天色漸亮，7點整安全檢查終於通過，確認可以攀爬，她鬆了一口氣笑說，「我第一件事就是趕快去化妝。」

感謝神奇鳳梨　「101沒花半毛錢、花了101%的力氣」

文末，賈永婕一一點名感謝台北市政府、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，當然還有那顆引發話題的「神奇鳳梨」。

她也向李坤城委員報告，「這次活動101沒有花半毛錢，但花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」李坤城也在立法院高度肯定此次成功行銷台灣，讓世界再次看見台北101。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規
中國示警：春節勿赴日本
快訊／101攀登差點取消　賈永婕還原驚險夜
馮提莫癌末「手術割脖保命」
汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」死亡
學霸女警恐嚇盧秀燕　父道歉...曝遭職場霸凌內幕！警發聲澄清

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

睡覺太亮「心臟整夜加班」！　醫警告3類人最慘

快訊／財神爺請假3個月　威力彩26槓下期「突破7.7億」

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

34年全勤紀錄告終！臺體大不敵北大、下季降入UBA二級

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

台人超愛吃！「這款早餐」被WHO列一級致癌物

霍諾德同款衣買得到

霍諾德同款衣買得到

美國攀岩家霍諾德昨（25日）挑戰徒手攀爬台北101成功，全身裝備格外受矚目，他是The North Face的簽約運動員，因此穿著品牌紅色T恤與SUMMIT巔峰系列Superior FUTURELIGHT™ 防水透氣機能長褲上陣，鞋子則是義大利戶外鞋履品牌La Sportiva的黃色TC Pro專業攀岩鞋，機能性配備助他圓滿登頂。任務完成後他特別參加The North Face活動，現場揮毫寫下「策馬登峰」春聯，展現持續探索挑戰巔峰的決心。

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

霍諾德攻頂101後　網友點「第二高樓」藏魔王關

霍諾德攻頂101後　網友點「第二高樓」藏魔王關

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德「特愛這1物」

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德「特愛這1物」

霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲

霍諾德登頂台北101掀模仿效應　賈永婕發聲

台北101氣象預警賈永婕蔣萬安

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

