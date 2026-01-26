快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

▲霍諾德登頂台北101，身為101董事長的賈永婕心情激動。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀登台北101壯舉，讓世界看見台灣，不過活動背後其實暗藏驚險。台北101董事長賈永婕今（26）日在臉書親自還原活動延期的關鍵內幕，坦言活動一度站在「取消邊緣」，最後能順利登場，真的像被鳳梨保佑。

五大氣象平台全示警 隔天恐下雨

賈永婕回憶，原訂1月24日登場的攀登挑戰，因天候不佳延期至25日，但其實周六下午4點，她就被緊急找回公司，英國製作團隊神情凝重地告知，使用的5個高階氣象預測平台全部顯示，周日清晨恐有降雨。即使雨停，只要大樓外牆潮濕，就完全不符合攀爬安全標準。

更棘手的是，所有申請與規劃僅涵蓋周六、周日兩天，「如果延到星期一？那是上班日，會影響多少人？一定會被罵爆！」

合約可取消 但她堅持不放棄

賈永婕坦言，依合約其實可以直接取消活動，但她說什麼都無法在最後一刻喊停，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」在時間極度緊迫下，當天晚上必須立刻做出取消或延期的關鍵決定。

急call蔣萬安、陳世凱 市府、中央火速支援

關鍵時刻，賈永婕直接致電台北市長蔣萬安求助，市長第一時間表態全力支持，並迅速整合市府資源，包括副市長林奕華、議長戴錫欽、文化局長蔡詩萍、警察局長林炎田等人，交通管制與警力支援立刻到位。

隨後，她再致電交通部長陳世凱，請求多開放一天空中攝影航權，也獲得支持。台北101內部同時緊急召開主管會議，全面重整動線，因應「上班日與假日完全不同」的挑戰。

清晨通過安全檢查 她第一件事竟是化妝

賈永婕形容，那晚站在101的60樓，看著雨水貼著玻璃，心情比天氣還濕重，甚至已經做好若再延期，將親自向媒體、民眾與上班族說明的準備。

直到隔天清晨6點半天色漸亮，7點整安全檢查終於通過，確認可以攀爬，她鬆了一口氣笑說，「我第一件事就是趕快去化妝。」

感謝神奇鳳梨 「101沒花半毛錢、花了101%的力氣」

文末，賈永婕一一點名感謝台北市政府、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，當然還有那顆引發話題的「神奇鳳梨」。

她也向李坤城委員報告，「這次活動101沒有花半毛錢，但花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」李坤城也在立法院高度肯定此次成功行銷台灣，讓世界再次看見台北101。