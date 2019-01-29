買排骨酥老闆送一包！網激推「神秘屑屑」是本體...內行人笑：我都直接要

▲許多人就是無法抵擋炸物的誘惑。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

每當經過夜市或路邊的炸物攤販時，很難不被金黃酥脆、香味四溢的排骨酥吸引。一名女網友日前嘴饞買了一份來吃，老闆大方送她一包像是餅乾的「神秘屑屑」，她好奇的同時不禁笑問，「這通常不是撈起來倒掉嗎？」沒想到，許多老饕都說，「不要小看這個屑屑！」

女網友前天在爆廢公社發文說道，「今天去夜市路過一家排骨酥，想說買個小份的來吃，後來結帳時，老闆問我要不要碎片，吃起來很像餅乾、很好吃，而且不用錢，於是我說好......。」

▲原來不少人都會跟老闆要。（圖／翻攝自爆廢公社）

「第一次買排骨酥送這個！」女網友笑說，原本她以為這些屑屑都會被倒掉，結果竟然還挺好吃的，不過因為真的蠻油膩，所以她吃了一口就宣告放棄。

沒想到，po文釣出一票喜愛碎片的人，紛紛表示「這個比排骨酥好吃」、「其實常買的都知道，可以直接要的」、「這真的是有錢都不一定買的到耶」、「我超愛吃這個的，很脆很好吃 ，之前還加在涼麵裡面」、「排骨酥的靈魂啊」、「香脆脆油渣渣，肥宅最愛」、「我超愛加這個~買的時候都會跟老闆說，請給我一點那個碎碎的，謝謝你」。

但同時，也有不少熱心網友提醒，這東西還是少吃，「女朋友的最愛，但是無敵不健康...澱粉+高油的組合」、「大腸癌的貴人」、「我超喜歡的，老公都說沒營養不准我吃」。

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