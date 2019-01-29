狂媽開罐「深蹲馬步」大絕9秒一飛掌！網噴笑瘋蓋2千樓：姿勢100分

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怎麼這麼可愛！一名女網友拍下了媽媽辛苦開罐頭時姿勢，畫面上只見媽媽「深蹲馬步」，不管怎麼奮力打開，蓋子仍蓋得太緊、不為所動，媽媽浮誇的動作全部都被拍攝了下來，影片在網路上爆紅，吸引超過2萬5000人按讚，2千多人蓋樓留言，媽媽也頓時體會了這就是網紅的滋味。

▲媽媽開罐姿勢超浮誇！最後還開到生氣。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

女網友在臉書社團「爆廢公社」上傳一部影片，內容指出，媽媽為了開一瓶罐頭，使出浮誇的蹲馬步大招還是打不開，最後還森七七給了一巴掌，「有人家的媽媽也這麼好笑嗎？我po完讓媽媽知道可能就沒辦法活命了。」

透過畫面可以看到，媽媽在開罐頭時因為蓋子蓋得太緊，導致她費了很大的力氣，深蹲馬步使出「洪荒之力」了，小小的罐頭還是沒有動靜，最後媽媽整個火氣都上來了，大力打了罐頭一個大巴掌，但所有的動作都被原PO錄影了下來。

影片曝光，超過2萬5000人按讚、2千300多人蓋樓留言：「笑死，浮誇系」、「古錐的媽媽」、「媽媽開得很不爽」、「這馬步蹲得紮實啊」、「最後那一拍感受到媽媽的怒氣」、「這個姿勢，我給滿分」、「最後一擊有用內力」、「我麵噴出來」、「開罐很有架勢」、「一看就覺得，已經使出洪荒之力」、「看10次笑10次，哈哈哈」。

還有網友表示：「光看伯母這馬步肯定是練家子，被耽誤的格鬥家」、「最後那一掌應該是令人聞風喪膽的『大力金剛掌』」、「你媽知道你上傳的話就不是轉罐子，而是你的頭蓋骨」、「哈哈哈哈哈怎麼那麼可愛」、「媽媽其實是太極拳高手」、「那巴掌太爆笑了」、「媽媽腿還蠻細的」、「媽媽好可愛」、「媽媽下盤練得不錯」、「姿勢100」。

也有網友給小技巧：「把瓶子倒過來，拍拍底部，讓裡面空氣來個緩衝，就會比較好打開！可以試試看」、「這是真空問題，裡面沒有氣壓幫妳當然很累，給點空氣進去就輕鬆開了」、「用湯匙或鑰匙撬一下瓶蓋邊緣」、「蓋子邊緣敲一敲就打開了，不用這麼辛苦」、「翻過來，蓋子平面敲敲地板讓空氣進去」。

大家都以為原PO完蛋了，不過原PO也更新：「謝謝大家超猛快速的留言，來不及一一回覆，在此跟大家報平安，我還活著，媽媽說原來這就是網紅的感覺。廢友的留言媽媽全部都看完了，而且笑得合不攏嘴，步入老年了竟然可以嚐到走紅的滋味，還有謝謝大家給開罐頭的意見，最後被我撬開了囉。」