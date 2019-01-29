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社會 社會焦點 保障人權

撞殘女拒賠！母跪哭「拜託你…」撿剩菜維生　男哭窮臉書爽玩樂　網怒肉搜私刑

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社會中心／綜合報導

臉書《爆料公社》日前有網友發文投訴說，自己35歲的姪女2015年被一名王姓男子開車衝撞病危，現在仍有腦血管疾病的後遺症，王男需要承擔車禍的100％肇事責任，但王男至今卻完全不肯賠償一毛錢，還一直在臉書PO文吃香喝辣，而受害者母女只能撿剩菜維生。消息曝光後讓許多的網友暴怒揚言肉搜。

根據了解，原PO在爆料公社發文透露說，姪女2015年行經台中福康路一處行人穿越道時，遭到當年21歲的王男駕駛轎車高速衝撞，姪女當場顱内出血、腦中線偏移命危送醫，後來急救成功但卻出現嚴重後遺症，導致姪女記憶退化、反應遲鈍，精神狀況不佳，已經無法像正常人一樣生活。

▲▼男子撞人命危拒賠，被害人母親下跪求賠，家屬怒PO文求公道。（圖／翻攝自爆料公社）

▲姪女的姑姑在爆料公社發文投訴，隨後被網友瘋狂轉貼分享，撻伐王男撞傷人卻不賠錢。（圖／翻攝自爆料公社）

姪女父親在女兒出車禍後獨自照顧，憂心過度憔悴到無法言語，同年犯颱風時因為恍神意外觸電死亡，使得姪女一家人的狀況更雪上加霜，姪女的母親走頭無路只能苦苦哀求王男、甚至下跪請求對方可以盡速賠償，但4年多了王男卻仍一毛都沒有給。

根據三立報導，當初法官民事部分判處王男必須賠償46萬9340元，但王男出庭時卻表示沒有能力負擔金額，所以法官最後判處他可以「分期付款」每月賠5000元，但他至今不但一毛錢的沒有拿出來，反而在臉書上一直上傳四處旅遊、吃喝玩樂的打卡照片，生活可以說是過得十分愜意。

▲▼男子撞人命危拒賠，被害人母親下跪求賠，家屬怒PO文求公道。（圖／翻攝自爆料公社）

▲姪女的母親走頭無路只能苦苦哀求王男、甚至下跪請求對方可以盡速賠償。（圖／翻攝自爆料公社）

而且每一次雙方召開調解會，王男就哭窮屢次要求降低分期金額，「從每月5千元，砍到每月3千元，最後剩2千元！」他口口聲聲表示願意負責賠償，甚至還強調絕對没有不願意賠償，但姪女母親至今都沒有拿到一毛錢，弄到最後姪女母親還下跪求對方。

原PO表示，自己身為姑姑已經非常努力幫助她們了，但姪女的母親怕害怕申請補助會影響未出嫁姪女給別人的觀感，所以目前姪女一家人只靠母親打零工、撿別人不要的剩菜苦撐度日。原PO看著姪女一家人每天辛苦度日，肇事王男卻在臉書爽PO文吃香喝辣，痛批這實在是荒謬至極。

▲▼男子撞人命危拒賠，被害人母親下跪求賠，家屬怒PO文求公道。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO表示，姪女一家人每天都在辛苦度日，王男卻在臉書爽PO文吃香喝辣，痛批這實在是太荒謬了。（圖／翻攝自當事人臉書）

文章曝光後，立刻引發網友暴動，紛紛留言說：「簡直人神共憤，要不要這麼可惡！」、「喪盡天良，看你有什麼好下場」、「抓出來教訓啦，太可惡了！」、「憑什麼別人被你害的這麼慘，你卻過的這麼爽？」還有許多網友揚言要肉搜說：「肉搜了啦，看你要不要賠？」、「最近的加害者都這麼囂張喔，肉搜吧！」

▲▼姪女2015年行經台中福康路、台灣大道四段一處行人穿越道時，遭到當年21歲的王男駕駛轎車高速衝撞。（圖／翻攝Google Map）

▲姪女2015年行經台中福康路、台灣大道四段一處行人穿越道時，遭到當年21歲的王男駕駛轎車高速衝撞。（圖／翻攝Google Map）

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關鍵字：車禍,命危,賠錢,拒賠,爆料公社

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