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「我阿斌啦！」陌生來電稱換號碼　他尷尬聊1分鐘...真相讓網友超傻眼

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▲講電話,聊天,說話,講話,喝咖啡。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲他和陌生人講了1分鐘的電話才發現原來是打錯了。（示意圖／PEXELS，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

謊稱是接電話者的友人是詐騙集團的慣用手法。一名網友日前接到一通奇怪的電話，一開頭就說自己換了電話號碼，他馬上意識到很可能是詐騙，就隨口應付了幾句想看對方如何應對，結果對方卻跟他聊了起來，還託他幫忙買蛋捲，這時他才發現根本不是詐騙電話，對方只是撥錯號碼而已。

網友在臉書「爆廢公社」社團中上傳了一則音檔，「朋友習慣開電話錄音，接到一個陌生電話原本以為是詐騙，聊著聊著竟然聊開來」，電話一接起來對方就說，「喂！志有，有聽到嗎？是我啦！我現在電話換一支新的」，接到電話的人一聽立刻覺得不太對勁，馬上虛應了幾聲觀察對方的反應。

結果對方突然蹦出一句，「啊你過年有要回來嗎？」他困惑地回答「有啊！」沒想到對方竟然說，「那你記得再幫我買那個蛋捲，你去年幫我買那個」，這時他實在忍不住問了一句，「等一下！你是誰？」對方疑惑地回答，「你有點怪怪的捏！我啊，阿斌！」

聊了近1分鐘他才發現，原來根本不是詐騙集團，只是不小心撥錯號碼而以，尷尬地說，「你應該是打錯了，我以為你是詐騙集團，本來要耍你的，你打錯了啦！」這時對方才意識到自己打錯電話，連說了幾次「不好意思」就掛斷了。

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「我也想知道是哪家蛋捲，拜託了」、「哈哈太尷尬了吧」、「一開始諜對諜真好看」、「為什麼打錯還可以聊那麼久，快笑死」、「拜託幫我買蛋捲」、「愛吃蛋捲的阿斌」。

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關鍵字：爆廢公社,蛋捲,打錯電話,詐騙

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