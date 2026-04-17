12軍艦、100多架戰機出動　美軍封鎖伊朗港口「14船緊急掉頭」

▲航母林肯號（USS Abraham Lincoln）在阿拉伯海執行封鎖任務的畫面。（圖／翻攝X@CENTCOM）
記者吳美依／綜合報導
美國中央司令部（CENTCOM）宣布，目前共計出動12艘艦艇、100多架戰機及超過1萬名兵力，執行針對伊朗港口的封鎖任務，包括航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）與其強大航空聯隊。
美國中央司令部在X發文表示，林肯號（USS Abraham Lincoln）16日在阿拉伯海執行封鎖任務，艦載航空聯隊陣容強大，配備F-35C匿蹤戰鬥機、F/A-18戰鬥攻擊機、EA-18G咆哮者電子作戰機、E-2D鷹眼指揮管制機，以及直升機與後勤機隊。
▼荷莫茲海峽是全球約1/5石油的運輸要道。（圖／路透）
除了揭露參與封鎖任務的美軍陣容，中央司令部還指出，封鎖令生效以來，已有14艘船隻「掉頭以遵守封鎖規定」。不過該部也特別強調，美軍並未封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），此次封鎖範圍僅針對「伊朗的港口與海岸線」。
美伊第一輪談判在上周末破局後，美國總統川普下令13日起封鎖伊朗港口，但在禁令生效的第一天，對荷莫茲海峽交通流量似乎沒有太大影響。航運數據顯示，14日至少8艘船隻通過該水道，包括3艘與伊朗相關的油輪。
而伊朗軍方15日警告，若美國繼續對伊朗港口實施海上封鎖，伊朗也將封鎖紅海、波斯灣和阿曼灣等重要貿易航道。
USS Abraham Lincoln (CVN 72) conducts U.S. blockade operations in the Arabian Sea, April 16. The ship's embarked carrier air wing includes eight F-35C stealth fighters, F/A-18 fighter jets, EA-18G electronic attack aircraft, E-2D command and control planes, MH-60 helicopters and… pic.twitter.com/o3DY8JHLaT— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026
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