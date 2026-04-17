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12軍艦、100多架戰機出動　美軍封鎖伊朗港口「14船緊急掉頭」

▲▼美國中央司令部（CENTCOM）宣布美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）正在阿拉伯海執行封鎖任務。（圖／翻攝X@CENTCOM）

▲航母林肯號（USS Abraham Lincoln）在阿拉伯海執行封鎖任務的畫面。（圖／翻攝X@CENTCOM）

記者吳美依／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）宣布，目前共計出動12艘艦艇、100多架戰機及超過1萬名兵力，執行針對伊朗港口的封鎖任務，包括航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）與其強大航空聯隊。

美國中央司令部在X發文表示，林肯號（USS Abraham Lincoln）16日在阿拉伯海執行封鎖任務，艦載航空聯隊陣容強大，配備F-35C匿蹤戰鬥機、F/A-18戰鬥攻擊機、EA-18G咆哮者電子作戰機、E-2D鷹眼指揮管制機，以及直升機與後勤機隊。

▼荷莫茲海峽是全球約1/5石油的運輸要道。（圖／路透）

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（圖／路透）

除了揭露參與封鎖任務的美軍陣容，中央司令部還指出，封鎖令生效以來，已有14艘船隻「掉頭以遵守封鎖規定」。不過該部也特別強調，美軍並未封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），此次封鎖範圍僅針對「伊朗的港口與海岸線」。

美伊第一輪談判在上周末破局後，美國總統川普下令13日起封鎖伊朗港口，但在禁令生效的第一天，對荷莫茲海峽交通流量似乎沒有太大影響。航運數據顯示，14日至少8艘船隻通過該水道，包括3艘與伊朗相關的油輪。

而伊朗軍方15日警告，若美國繼續對伊朗港口實施海上封鎖，伊朗也將封鎖紅海、波斯灣和阿曼灣等重要貿易航道。

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