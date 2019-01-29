尾牙「停屍間」超夯！蓋被躺一排...等家屬認領　網笑噴：突然想雙手合十

▲幾個大哥們睡得安安穩穩。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

每年歲末尾牙總會看到某些同事的另一面，有別於平常在辦公室裡正經八百的模樣，有的同事一沾酒就會立刻變身，當然也有許多人在狂敬數杯後不勝酒力，於是倒頭大睡，只能讓好夥伴們扛出去，或等家屬來認領。

就有公司在尾牙現場直接設一個「醒酒區」，讓醉倒的員工能安心躺下。一名女網友上「爆笑公社」po出這個奇葩畫面，同時笑虧「尾牙附設醒酒區， 搞得像停屍間......。」

只見男同事們在黑色墊子上躺成一排，還有小毯子可以蓋，看著他們安穩的睡顏，其他人忍不住聚集圍觀、甚至拍下來「當把柄」，而設置這個區塊的點子讓大票鄉民認為，實在太貼心了！

▲尾牙上有人小酌、有人狂飲。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

對此，網友們紛紛笑回，「喝穀物發酵飲料，喝到死，也是一種幸福」、「拿香來拜一拜應該就醒了」、「回魂區」、「何其壯觀」、「南無阿彌陀佛就這句要記好」、「這是什麼災難現場讓家屬來認領的吧」、「突然想雙手合十」、「躺在那要被笑一輩子了」、「認完要去火化嗎」。

事實上，現在不少大公司尾牙都設有醒酒區，這樣一來，較能避免員工發生事故、或被撿屍的危機；另外，還有眼尖網友發現，一旁站有醫護人員，不禁讚嘆「真專業，還配有護理人員和嘔吐桶耶！」

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