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「我被判不能愛人」男友提分手2個月又約見面　她做了最後決定

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▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO分享男友提分手的超瞎理由。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享前男友提分手的原因竟是「我被判不能愛人」，讓她直呼「我覺得他卡到陰」。許多人看到之後想到歌手那英的《默》歌詞，「我被判處終生孤寂，他以為那英哦？」

原PO今天（29日）在「爆廢公社」臉書社團說，「不吐不快，看了就賭爛，無緣無故被放生，結果理由是這個。為了這個白癡浪費我一年多的青春，還糾纏兩個多月，我終於封鎖他了。跟鬼打牆一樣，話不多說半句少，這個已經超越古代文言文了。」

根據原PO貼出和前任的對話截圖，只見對方說「欸，我不是不愛，就這樣，我被判不能愛人」；原PO回，「OOO，共殺小（台語，指講什麼）。」

▼原PO說，「分手那麼久，還要約見面，當我是免費接駁車嗎？」（圖／達志／示意圖）

情侶，吵架、愛情、分手。（圖／達志／示意圖）

有網友說，「真的是在共殺小」；原PO回「這個真的要觀落陰了」。有人表示，「以為自己是做詞人嗎」；原PO說「我覺得他卡到陰」。許多人則想到那英《默》的歌詞，「我被愛判處終身孤寂，不還手，不放手…」，讓原PO直呼「Me too」。

「分手2、3個月，但之前我有幾個月都在住院」，原PO後來補充，「分手那麼久，還要約見面，當我是免費接駁車嗎？所以我才說話不多說半句少。」其他人留言，「演哪齣」、「他以為他是華英雄，命犯天煞孤星」。

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關鍵字：爆廢公社,分手

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