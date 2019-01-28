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金山連兩震！「地下20公里岩漿庫」若爆陽明山衝出…核電10公里外

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▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲大屯火山群下的地底岩漿庫有「1／4台北大」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

據中央氣象局地震測報中心資訊，28日晚間18時48分、20時10分分別發生規模3.5、3.3的淺層地震，深度4.7和5公里，且震央都在新北市金山。據悉，金山、北投的大屯火山群底下有超過20公里深的岩漿庫，面積估約1／4個台北市大，讓民眾擔心爆發後是否會影響附近的核電廠。

中央研究院地球科學研究所研究員、大屯火山觀測站主任林正洪曾發表研究，依據建立的40個觀測站，去年首度證實新北市金山、萬里地底下超過20公里處有岩漿庫，面積估約1／4個台北市大，長、寬約15、16公里，厚度約4至10公里，正式確認大屯火山群為活火山，一旦大規模爆發，首當其衝就是陽明山，火山灰籠罩北部，他當時就呼籲政府擴大觀測網為整個北台灣，預防這顆「超級炸彈」引爆。

▲▼快訊／北部晚間突一震！金山20：10規模3.3地震　網驚：震感超怪。（圖／氣象局）

▲▼金山28日發生兩起地震。（圖／氣象局）

▲▼金山連兩震！「地下20公里岩漿庫」若爆陽明山衝出…核電10公里外。（圖／氣象局）

北部地區唯一的活動斷層為「山腳斷層」，正斷層型式，呈東北走向，從樹林經關渡至金山出海。監測結果顯示，近年來大屯火山地區每天均會產生次數不等，且規模2以下的微震，一般而言，每天會產生的微震數量多在10個以下，最高值約為每天產生40個微震。

此外，據《蘋果日報》報導，地震測報中心主任陳國昌表示，今晚兩起地震屬於林口往東北方向沿著五股的山腳斷層，活動次數不高、規模也偏小，2、30年來活動少於5次，僅1988年時發生規模5的深層地震。因此，民眾不用擔心會有相關影響。

大屯火山群（圖／翻攝自北市災害防救深耕計畫資訊網）

▲民眾擔心造成火山爆發。（圖／翻攝自北市災害防救深耕計畫資訊網）

▲▼大屯山、大屯火山、岩漿庫。（圖／大屯火山觀測站）

▲大屯火山岩漿庫。（圖／大屯火山觀測站）

由於核一、核二廠一直以來位處在火山爆發的範圍內，原能會先前已進行多次的評估及演練，因此民眾並不用擔心。原子能委員會核能管制處表示，核電廠都已經成立一套SOP，包括成立應變小組、人力支援分配、危機處理等，並同時進行定期演練、檢視，對於火山爆發也能有迅速的反應。

核能管制處指出，火山灰的飄散可能造成發電機具毀損，或堆積在建族物屋頂上，核能管制處表示，如果發生這種情況，電廠人員將立即更換發電機濾網、並第一時間清理火山灰，讓核電廠能夠持續安全運作；另外，雖然核一、核二廠在2023年將全部除役，但只要廠區內還存有燃料棒等放射性物質，一切安全程度將比照運作中的核電廠處理，包括一些自然災害例如火山爆發、地震等的實地勘查、危機應變。

▲核一、核二都距離陽明山、金山很近。（圖／翻攝google地圖）

▲▼金山連兩震！「地下20公里岩漿庫」若爆陽明山衝出…核電10公里外。（圖／翻攝google地圖）

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關鍵字：金山,火山,地震,大屯火山,核電,核一,核二

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