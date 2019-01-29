早餐店夫妻必吵！下秒回頭燦笑「帥哥要吃什麼」　網曝神秘真相：不會離婚

▲有誰沒看過老闆、老闆娘吵架的？示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

台式早餐店塞滿各街巷中，出門不到5分鐘就有2至3家可以選擇，但不論是吃哪一家，都會遇過一個都市傳說「看過老闆、老闆娘吵架」！一名網友實在太好奇便上網詢問，沒想到引來網友笑噴說，「怎麼吵架都不會離婚，超扯」、「＋1，害我待在現場超尷尬」、「＋1，吵很兇然後回頭微笑問你『今天要吃什麼』......」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，無論他去那一家早餐店，都有看過老闆跟老闆娘吵架，「有看過廢友＋1」，這一詢問引來近5000名網友按讚並留言，整個討論超激烈。

▲每次去買早餐都要提起勇氣，就怕被波及到XD。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網友紛紛留言笑說，「有啊，還有罵自己小孩，罵員工」、「他們吵架只是為了少找你五塊...」、「其實是吵給客人聽的，這樣客人就不好意思說什麼了」、「開早餐店的夫妻才是真正堅定不移的愛啊！每天吵都吵不散」、「吵到都摔東西了，一大早超火爆」、「每一家都會吵...把阿姨罵的我都不敢買了」。

還有網分享買早餐的尷尬經驗，「還看過老闆甩態，直接走人的，N次」、「+1，上一秒闆娘怒摔夾子，下一秒轉身微笑跟客人說早安今天要吃什麼」、「每天點完早餐就坐在那看老闆老闆娘大聲來大聲去，假日女兒還會加入戰局」、「吵架吵的太認真，還把客人訂單直接丟掉」。

▲各位有看遇過老闆、闆娘吵架經驗嗎？示意圖，與本文無關。。(圖／記者楊蕙綾攝)

幾乎全台的早餐店老闆、老闆娘吵架錄都要釣出來了，「看過老闆一直嘴巴沒停地罵老闆娘，闆娘店店做早餐，好多人在等，整個氣氛很尷尬」、「+1當老闆、闆娘吵架時，安靜的顧客還都要假裝沒事......」、「我看過兄弟姐妹顧店的早餐，每次去都必定吵架...」。

不過，不只有早餐店，只要做吃的好像都有這狀況，「 看過燒臘店老闆切叉燒，切一半跟老闆娘吵架」、「+1，我看過鬆餅店的老闆娘擰老闆的耳朵哦！」、「不只早餐店，幾乎去小吃店都可以看到夫妻吵架」、「有次去黑白切，老闆娘手上正拿著菜刀剁肉，就跟老闆吵起來，她拿著菜刀邊吵邊比劃，我默默後退三步...」。

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