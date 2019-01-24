民眾舊衣櫃藏現金10萬卻丟棄　清潔隊員拾金不昧歸還

▲失主陳先生〈右〉，十分感謝讚許清潔隊員黃宏隆拾金不昧。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局仁德區清潔隊黃宏隆、黃清山等2名隊員，1月23日上午9時清運大型廢棄家具時，在一個廢棄衣櫃中，發現一包紙鈔新台幣10萬元，立即呈報清潔隊長李建德，立即連繫委託清運之民眾，並將現金交由歸仁分局德南派出所處理。

環保局清潔隊員依據陳姓民眾1月23日電話請求清運廢棄家具，上午9時黃姓隊員駕駛回收車到仁德區陳姓民眾住處，清運大型廢棄家具，運回區隊掩埋場放置時，在一個舊衣櫃內發現以透明塑膠袋綑綁的一包紙鈔，打開一看竟是一綑10萬元現金，心想失主遺失這10萬元一定很著急，立即報告隊長李建德致電陳姓民眾，說明在其廢棄舊衣櫃內發現10萬元現金，陳姓民眾既驚慌又高興。

但為求慎重起見，清潔隊先將現金10萬元送到派出所報案招領，由警察單位確認失主之身分，請陳姓民眾攜帶相關證件前往德南派出所領取。

台南市環保局長林淵淙說，環保局的清潔隊員訓練有素，除了工作要求，品德操守素養也是重要一環，將對2位拾金不眛的同仁敘以嘉獎，以茲鼓勵同仁優良的道德操守，並期勉所有清潔隊員抱持為民服務的最高原則，秉持任勞任怨的工作態度，繼續為市民提供優質的服務。