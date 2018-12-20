老夫妻銀行領60萬現金　暖警擔心遭騙協助護鈔

▲台南市警一分局莊敬派出所警員廖晏霆、顏威，親自護鈔讓老夫妻順利轉存。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1對老夫婦12月19日前往銀行提領現金60萬元，由於金額大且2老對行員關懷提問都說不清楚，行員擔心遭詐騙而報請台南市警一分局莊敬派出所警員廖晏霆、顏威查處，警方了解才知2老是要將現金轉存其他銀行，員警擔心危險親自護鈔，讓老夫妻順利轉存。

警方說敬派出所警員廖晏霆、顏威巡邏時，接獲轄內東寧郵局通報，稱該郵局內有2位民眾提領大量現金，因第一分局各派出所經常至金融機構防詐宣導，讓金融從業行員隨時都有防詐之警覺心，故擔心係遭到歹徒詐騙，即通報警方前來協助了解。

廖、顏2員接獲通報後，立即趕赴現場處理，經行員表示現場有1對年紀老邁夫婦至櫃台表示要提領現金約新台幣60萬元，因語焉不詳，說不出為何需大額提款，即請警方到場了解是否遭騙。

經員警向老夫婦關懷詢問用途為何？老夫婦才表示只是單純要將該筆款項轉存到台新銀行賺取外幣匯差而已，並非遭人詐騙，也不是要購買任何物品。但員警仍擔心老夫婦身懷鉅款，易遭歹徒盯上作案而發生危險，即主動以警車護送，讓老夫婦可以安全抵達裕農路台新銀行。

莊敬所長顏旭志表示目前社會詐騙案件雖然在全國警察機關大力宣導防制下，民眾普遍有危機意識，但仍再次提醒呼籲市民朋友們，至金融機構提領鉅額現金，除須先確認是否遭詐騙以外，亦可向第一分局各派出所申請護鈔，維護自身及財產安全。