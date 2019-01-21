女超商前神情慌張　警以為是詐騙車手...原來是小偷

▲張姓女子在超商神情慌張，警方關心，卻竟出她是小偷。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

21歲張姓女子神情慌張在一家超商門前徘徊，屏東縣內埔警分局員警執行金融機構防搶及查緝車手專案巡邏勤務，上前關心，發現她包包內有數萬元現金及數張金融卡，以為是詐騙車手，進一步追問，她坦承從先前工作的美髮店偷來，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲▼張女租屋處起出贓款。

內埔派出所所長黃明宏、警員利志中，於日前執行轄內超商巡簽與防制提款車手勤務，在一家7-11外看到張女神情緊張，好意上前關心，正當她從皮包內取出證件表示身分時，所長意外看到一疊現金，隨口問了現金來源，張女一時之間竟說不出話。

警方察覺有異，懷疑可能是提款車手，進一步追問後，張女自知難逃法網，才承認金錢是從先前工作美髮店偷來，警方隨後陪同她前往其租屋處起出未花完的數萬元現金，帶回調查。

張嫌供說，目前待業中，因缺錢花用，就回到先前工作的美髮店竊取財物，由於對店家的作息及屋內擺設相當熟悉，多次得手；當警方帶她回到美髮店時，店家對於張女竟是犯嫌相當訝異。

內埔分局長張文川表示，黃所長及利員認真執勤機警查證並順利破獲竊盜案，積極表現值得同仁學習。將持續針對轄內郵局、銀行等金融機構、7-11、全家等超商提款機加強查緝作業，杜絕犯罪發生。